Nippon Express (België) verwerft de BBP-certificering voor de faciliteit in het vrachtgebied van Brussels Airport

TOKYO, 24 januari 2022 /PRNewswire/ -- Nippon Express (België) N.V./S.A. (hierna "NX Belgium"), een bedrijf van de Nippon Express Holdings, Inc. Group, heeft met ingang van 21 december 2021 een BBP (Good distribution Practice)-certificering verkregen voor activiteiten op het gebied van doorvoer via de lucht en over land, inclusief inventariscontrole, voor een faciliteit in het cargogebied van Brussels Airport, waaruit blijkt dat het bedrijf voldoet aan de BBP-normen voor de juiste distributie van farmaceutische producten.

België is een hub geworden voor de farmaceutische productie en ontwikkeling, en er zijn veel wereldwijde farmaceutische bedrijven en contractorganisaties, vaccinfabrikanten en onderzoekslaboratoria op het gebied van biotechnologie gevestigd.

NX België heeft een zakelijke partnerschapsovereenkomst ondertekend met Medexi, een bedrijf dat gespecialiseerd is in farmaceutisch vervoer, en een BBP-certificering verkregen voor activiteiten bij een faciliteit met temperatuurregeling en een oppervlakte van 2.000 m2, die eigendom is van Medexi, speciaal bedoeld voor farmaceutische producten, en die zowel kan worden gekoeld (2C - 8C) als op een constante temperatuur (15C - 25C) gehouden. Medexi's farmaceutische kennis en geavanceerde operationele kwaliteit zullen worden gecombineerd met de internationale temperatuur-gecontroleerde transportdiensten en magazijnopslagfuncties van de NX Group om klanten een farmaceutisch logistiek platform te bieden.

De NX Group zal zijn initiatieven blijven uitbreiden op het gebied van de farmaceutische industrie, die in het ondernemingsplan van de groep als een prioritaire sector zijn aangewezen, en zijn diensten wereldwijd blijven verbeteren en uitbreiden om te voldoen aan de steeds geavanceerdere en gediversifieerde behoeften van zijn klanten op het gebied van farmaceutisch vervoer.

