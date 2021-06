Nippon Express Belgique lance un nouveau service utilisant les aéroports de Liège et d'Ostende

-Objectif : renforcer les fonctions de passerelle d'importation et d'exportation en Europe-

TOKYO, 3 juin 2021 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Belgique) NV/SA (ci-après « NE Belgique »), une filiale locale de Nippon Express Co. Ltd, s'est associée à Nippon Express Europe GmbH pour lancer un nouveau service utilisant Liege Airport et l'aéroport international d'Ostende-Bruges afin de renforcer les fonctions de passerelle d'import/export en Europe.

-Service de transport Europe-Japon aller-retour entre les aéroports de Liège et Narita

La pandémie de coronavirus a entraîné une pénurie chronique d'espace de fret aérien. Liege Airport, situé dans l'est de la Belgique, est l'un des aéroports d'Europe dédié au fret. Il propose actuellement des vols réguliers et des vols nolisés à destination et en provenance de la Chine, de l'Amérique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Sans restrictions de créneaux horaires pour les départs et les arrivées et grâce à sa situation géographique avantageuse non loin des frontières allemandes, néerlandaises et françaises, l'aéroport a vu son volume de manutention augmenter ces dernières années, ce qui le place presque au même niveau que les principaux aéroports européens (Francfort, Amsterdam, Paris et Londres). Une gare marchandises située à proximité de l'aéroport et assurant la liaison avec les chemins de fer Chine-Europe et doté d'un terminal à conteneurs intermodal (barge, route et rail) contribue à renforcer les fonctions de passerelle de l'aéroport pour de multiples modes de transport.

NE Belgium est le premier transitaire japonais à s'installer dans la région de Liège et la société a ouvert un bureau dans la zone de fret de l'aéroport pour assurer les fonctions de CFS. La société s'est lancée dans des opérations d'import/export de fret aérien en ayant recours au service de transport charter aller-retour entre les aéroports de Liège et de Narita, lancé le 16 avril.

-Service de transport charter Europe-États-Unis aller-retour entre les aéroports d'Ostende et de JFK

En réponse à la demande croissante de transport de fret aérien transatlantique, un service de transport charter aller-retour entre l'aéroport international d'Ostende-Bruges, dans l'ouest de la Belgique, et l'aéroport international John F. Kennedy de New York a été lancé le 8 mai. NE Belgium a signé un accord d'affrètement hebdomadaire avec Qatar Airways Cargo pour utiliser son mini-cargo B777-300 ER pour des services de fret aller-retour. Tous les services annexes du départ à l'arrivée sont assurés par Nippon Express, qui assure également la collecte/livraison dans les zones environnantes.

- Caractéristiques des nouveaux services

Grâce à la situation stratégique de la Belgique au cœur de la logistique européenne, les cargaisons provenant non seulement de la Belgique, mais aussi des pays voisins comme les Pays-Bas et la France, peuvent être chargées à cette passerelle. Nippon Express est en mesure de fournir en toute fiabilité de l'espace de chargement à ses clients malgré la pénurie chronique d'espace de chargement causée par la pandémie.

