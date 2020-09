- Nippon Express completa la adquisición de intereses de capital en MD Logistics y MD Express (convirtiéndose en filial)

TOKIO, 7 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. (Code No.9062, First Section, Tokyo Stock Exchange; de aquí en adelante la "Compañía") anuncia que, como se comunicó el 22 de mayo de 2020 en "Acquisition of Equity Interests in MD Logistics, Inc. and MD Express, Inc. (Turning into a Subsidiary)", ha completado la adquisición de todos los intereses de capital en MD Logistics, LLC y MD Express, LLC (juntas, "MD Logistics") (*Nota) a través de la filial estadounidense de la compañía, Nippon Express USA, Inc.

(*Nota) Los nombres comerciales de MD Logistics eran MD Logistics, Inc. y MD Express, Inc. Sin embargo, como se anunció previamente, las dos entidades se han reorganizado a LLC (Limited Liability Company) como parte del proceso de transferencia de intereses de capital.

(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202008313651-O1-as4VgcCs)

(Foto1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202008313651/_prw_PI2fl_V7P6n2bG.jpg)

(Foto2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202008313651/_prw_PI3fl_rcgeh2d7.jpg)

MD Logistics, establecida en 1996, es un proveedor de logística nacional para las industrias farmacéutica y minorista en Estados Unidos. Los ingresos de MD Logistics para el año fiscal terminado en diciembre de 2019 fueron de 51 millones de dólares estadounidenses (unos 5.500 millones de JPY).

El Nippon Express Group está desarrollando un amplio rango de sistemas de servicio de logística adecuados para la industria farmacéutica. Además de la inversión en soluciones de almacenamiento y entrega en Japón de acuerdo con los estándares de control de calidad basados en las directrices GDP, la Compañía está también trabajando en el extranjero para expandir las plantas de logística que cumplen con las directrices para la distribución relevante de productos farmacéuticos en cada país.

Dentro del sistema de gestión interna que cumple con las licencias y directrices en relación al manejo de productos farmacéuticos, MD Logistics ofrece operaciones de procesamiento de distribución como almacenamiento y empaquetado en un rango de temperaturas de -40C a +25C, probando su fuerza en servicios personalizados que cumplen las necesidades de cada cliente. Además, MD Logistics también ofrece servicios de recogida y entrega rápidos que abarcan todo Estados Unidos. Con cuatro almacenes en Indiana, conocida como la "Encrucijada de América", MD Logistics ha mantenido un excelente acceso no solo al transporte por tierra sino también al transporte aéreo nacional e internacional. Además, otro almacén en Reno, Nevada, mejora la accesibilidad en la región occidental.

Incluyendo MD Logistics en el Grupo como filial, Nippon Express adquirió las funciones de logística nacionales en Estados Unidos, que supone en torno al 40% de la demanda farmacéutica global y representa el mayor mercado de productos de consumo del mundo. Más adelante, la Compañía quiere ofrecer servicios de logística integrados combinando la red de transporte internacional del Grupo para apoyar la globalización de las cadenas de suministro de sus clientes.

Para más información, visite:

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202008313651-O1-b6MwrwCS.pdf

