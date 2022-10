Nippon Express Europe implante deux nouvelles filiales au Maroc

- Cette initiative vise à renforcer les services logistiques liés à l'industrie automobile -

TOKYO, 24 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Nippon Express Europe GmbH (ci-après « NX Europe »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. a transformé deux de ses établissements existants au Maroc, la succursale du Maroc et le centre logistique Tanger Med, en filiales, avec la création de Nippon Express Maroc SARLAU en juillet dernier et de Nippon Express Maroc Free Zone SARLAU en août. Une cérémonie d'ouverture a eu lieu à Tanger, dans le nord du Maroc, le 26 septembre pour commémorer la création de ces deux sociétés.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202210128053-O1-GOAN5T75

Participants à la cérémonie d'ouverture : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202210128053/_prw_PI2fl_J8K8medG.jpg

Discours de Mitsuru Saito, président de NXHD : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202210128053/_prw_PI3fl_oijj771t.jpg

- Objectif de la scission

Le développement commercial du groupe Nippon Express au Maroc a commencé en décembre 2017 à Casablanca avec la création de la branche marocaine, suivie de l'ouverture du centre logistique Tanger Med dans le port de Tanger Med en juin 2019 afin de fournir des services de transit de fret aérien et maritime et de logistique.

Le Maroc est le deuxième plus grand producteur automobile d'Afrique après l'Afrique du Sud, faisant en même temps office de pays complémentaire à l'Europe. Il connaît depuis quelque temps une forte demande de logistique d'import/export, d'approvisionnement et de vente centrée sur l'industrie automobile, et un nombre croissant de fabricants d'automobiles et de pièces détachées s'installent dans le pays.

NX Europe y a intégré deux de ses établissements afin de poursuivre l'expansion de ses propres opérations et de renforcer son infrastructure commerciale pour soutenir les opérations de ses clients au Maroc. En tirant pleinement parti de ses ventes accumulées et de son savoir-faire opérationnel, le groupe Nippon Express va intensifier ses efforts en faveur de l'industrie automobile, considérée comme une industrie prioritaire dans le plan d'affaires du groupe.

Le groupe Nippon Express développera ses capacités logistiques au Maroc et dans le reste de l'Afrique, qui devraient connaître une croissance continue, et s'implantera activement sur le marché africain en s'appuyant sur son réseau mondial et son savoir-faire en matière de logistique avancée, tout en contribuant au développement des activités commerciales de ses clients.

En savoir plus : https://www.nipponexpress-holdings.com/en/press/2022/17-Oct-22-1.html

Site web de Nippon Express : https://www.nipponexpress.com/

Compte LinkedIn officiel du groupe Nippon Express : https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.