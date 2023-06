Nippon Express Europe participe au « salon 2023 de transport logistic »

TOKYO, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express Europe GmbH (ou « NX Europe »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., a participé pour la deuxième fois au « salon de transport logistic 2023 » qui s'est tenu à Munich, en Allemagne, du mardi 9 mai au vendredi 12 mai.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202306136300-O1-VS0Q9pbS

Photo : Au stand de NX Europe

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202306136300/_prw_PI2fl_7lnV7TjL.jpg? _ga=2.106673859.1997240702.1686531031-1438572707.1685531252

transport logistic 2023 est le plus grand salon international dédié à l'introduction des derniers produits, services et innovations dans la logistique, le transport, les technologies de l'information et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. L'événement de cette année a attiré 2 320 exposants de plus de 120 pays et régions, et plus de 75 000 visiteurs.

Le stand de NX Europe a mis en valeur les forces du réseau mondial et des services logistiques du Nippon Express Group, tout en soulignant la durabilité comme l'un de ses thèmes en utilisant des articles promotionnels écologiques, tels que des cartes de visite en bambou, des sachets de graines de fleurs sauvages, des bouteilles d'eau réutilisables et des crayons avec des graines de plantes, comme cadeaux pour souligner les efforts du Groupe pour réaliser une société durable.

Pendant les quatre jours du salon, le personnel et les clients de Nippon Express Group ont échangé activement leurs points de vue sur de nouvelles idées, technologies et solutions d'affaires, et discuté des possibilités pour le futur proche.

Nippon Express Group continuera de répondre aux attentes logistiques de ses clients en Europe et de soutenir leur expansion commerciale grâce à son réseau mondial et son savoir-faire logistique de pointe accumulé.

