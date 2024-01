NIPPON EXPRESS HOLDINGS prend une participation minoritaire dans Wiz Freight, le premier prestataire de services numériques de transit indien

TOKYO, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. a acquis une participation minoritaire dans Wiz Freight (ci-après « Wiz »), un important prestataire de services numériques de transit en Inde, le 12 janvier, dans le cadre de son troisième investissement réalisé via le NX Global Innovation Fund, un fonds de capital-risque d'entreprise (CVC) créé en janvier 2023.

Profil de Wiz

Wiz, fondé en Inde en 2020, répond aux besoins croissants de services numériques de chaîne d'approvisionnement transfrontalière dans les pays émergents. L'entreprise compte plus de 900 employés répartis dans plus de 25 bureaux dans six pays/régions (Inde, Émirats arabes unis, Hong Kong, Singapour, Thaïlande et États-Unis). Grâce à une technologie de pointe, l'entreprise fournit des services numériques de transit pour le secteur de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Contexte et objectifs de l'investissement

Le secteur de la logistique internationale a été confronté à des défis majeurs ces dernières années, parmi lesquels la complexité croissante de la chaîne d'approvisionnement et la normalisation/rationalisation des opérations commerciales en raison de l'expansion des transactions mondiales. On s'attend donc à ce que les opérations logistiques internationales soient de plus en plus numérisées afin de créer des plateformes logistiques qui optimisent la logistique en normalisant les arrangements et en visualisant des informations telles que l'avancement des opérations et l'état du transport.

Dans ce contexte, le groupe Nippon Express (ci-après « NX ») s'est engagé dans la voie de la transformation numérique (DX) et a lancé en juillet dernier e-NX Quote et e-NX Visibility, deux services numériques de transit qui permettent d'établir des devis et d'effectuer un suivi en ligne. Pour promouvoir davantage la DX, le groupe a activement exploré l'utilisation de ressources externes, y compris des collaborations avec des startups au Japon et à l'étranger.

En investissant dans Wiz, une société spécialisée dans les services numériques de transit en Inde et sur d'autres marchés émergents, le groupe NX renforcera ses propres activités mondiales de transit et accélérera ses initiatives en matière de DX.

Le groupe NX continuera à co-créer* de nouvelles valeurs commerciales avec des startups prometteuses en s'appuyant sur ses réseaux nationaux et internationaux.

*Les activités de co-création font référence aux collaborations entre les sociétés du groupe NX et CVC pour investir dans des startups qui offriront une valeur ajoutée aux clients et aux opérations sur site, le groupe NX et les startups travaillant ensemble pour assurer la croissance commerciale.

Profil de l'entreprise bénéficiaire :

