- Nippon Express lanza un nuevo servicio de transporte utilizando embalaje isotérmico respetuoso con el medio ambiente

-Primera empresa de logística japonesa en colaborar con EMBALL'ISO, con experiencia en transporte de vacunas-

Nippon Express Co., Ltd., una empresa del grupo Nippon Express Holdings, Inc., se ha convertido en la primera empresa de logística japonesa en colaborar con EMBALL'ISO, una empresa francesa con un historial probado en el transporte de vacunas, al lanzar una nueva servicio de carga aérea con embalaje isotérmico respetuoso con el medio ambiente producido por EMBALL'ISO.

Historial del desarrollo de servicio

Las industrias médica y farmacéutica, entre otras, requieren un control estricto de la temperatura de sus productos durante el transporte, y existe un interés creciente en los servicios de logística respetuosos con el medio ambiente en todas las industrias. Como medida clave en su estrategia de crecimiento para los negocios principales, el NX Group ha posicionado a la industria farmacéutica como una industria prioritaria en el "Plan de Negocios de NX Group 2023 -- Crecimiento Dinámico" y, en consecuencia, ha estado ampliando sus servicios de transporte con temperatura controlada.

Nippon Express es la primera empresa de logística japonesa en asociarse con EMBALL'ISO mediante el desarrollo de un nuevo servicio que combina el embalaje isotérmico reutilizable pasivo (sin motor) de alto rendimiento de EMBALL'ISO con el transporte aéreo internacional, mejorando así sus servicios de transporte con control de temperatura. Este nuevo servicio respetuoso con el medio ambiente ayudará a reducir las emisiones de CO2 de sus clientes manteniendo estrictamente las temperaturas necesarias durante el transporte.

Estudio del servicio

Nombre de servicio

NX-SOLUTION Servicio de transporte con control de temperatura utilizando embalaje isotérmico respetuoso con el medio ambiente.

Características

- El servicio utiliza envases con alto rendimiento isotérmico que cumplen con el estándar ISTA 7D*.

- El embalaje isotérmico respetuoso con el medio ambiente se puede recoger en 80 países/regiones de todo el mundo.

- El transporte de mercancías en envases reutilizables ayudará a reducir las emisiones de CO2 en la cadena de suministro.

*Un estándar de prueba internacional desarrollado por la Asociación Internacional de Tránsito Seguro (ISTA) y ampliamente adoptado en todo el mundo para carga empaquetada. Los paquetes se exponen durante períodos de tiempo estipulados a ambientes de temperatura específicos para el verano y el invierno para probar su tiempo de retención de la temperatura interna.

Alineación

Se pueden seleccionar empaquetamientos para tres rangos de temperatura en los tamaños que mejor se adapten al volumen de carga de los clientes.

En el futuro, NX Group continuará mejorando y ampliando los servicios de extremo a extremo que satisfagan la necesidad de una logística farmacéutica cada vez más sofisticada y diversificada.

