- Nippon Express lanza un servicio de logística con control de temperatura ultrabaja para la industria farmacéutica

TOKIO, 10 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. (de aquí en adelante, "Nippon Express"), una empresa del grupo Nippon Express Holdings, Inc., lanzó el 30 de mayo un servicio de logística capaz de manejar mercancías que requieren temperaturas ultrabajas (-20 C hasta -85 C) para la industria farmacéutica.

Foto: Productos para su gestión (ejemplos)

Foto: Usos visualizados para su servicio

Como enfoque prioritario para la estrategia de crecimiento del negocio central descrita en el "Plan de negocios del Grupo NX 2023 - Crecimiento dinámico", el Grupo NX ha posicionado a la industria farmacéutica en forma de industria prioritaria y está avanzando en el desarrollo de sistemas de control de calidad y la mejora de su infraestructura comercial. tanto dentro como fuera de Japón de acuerdo con las Buenas Prácticas de Distribución (GDP) establecidas para productos farmacéuticos.

Hasta ahora, Nippon Express ha proporcionado una plataforma de distribución farmacéutica con un estricto control de temperatura en dos rangos - de 2°C a 8°C (refrigerado) y de 15°C a 25°C (temperatura constante) - y recientemente ha introducido innovaciones que le permitirán en lo sucesivo manejar productos que requieren temperaturas ultrabajas en el abanico de entre -20 C hasta -85 C.

Estas mejoras permitirán el almacenamiento y transporte de productos farmacéuticos a temperaturas ultrabajas en la etapa de investigación y desarrollo y en el proceso de formulación. Es por este motivo que Nippon Express puede ofrecer servicios de logística a temperatura controlada para una amplia gama de productos farmacéuticos, incluidas materias primas, productos intermedios e ingredientes farmacéuticos activos, así como productos terminados.

En el futuro, Nippon Express continuará haciendo crecer y desarrollando sus servicios a nivel mundial para satisfacer la demanda de servicios logísticos farmacéuticos de extremo a extremo cada vez más sofisticados y diversificados.

