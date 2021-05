Nippon Express traduit son site Web mondial en plusieurs langues

TOKYO, 28 mai 2021 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. est en train de traduire son site Web mondial, qui sera disponible dans 14 langues d'ici juin 2021.

Adresse URL du site Web mondial : https://www.nipponexpress.com

- Objectif de la traduction en plusieurs langues

Nippon Express s'efforce de réaliser sa vision à long terme consistant à devenir une entreprise de logistique avec une forte présence sur le marché mondial, comme indiqué dans le « Nippon Express Group Business Plan 2023 -- Dynamic Growth ». Jusqu'à présent, le site Web mondial de l'entreprise n'était disponible qu'en anglais, mais des efforts visant à l'offrir dans plusieurs langues sont déployés afin de le rendre plus convivial pour les utilisateurs qui ne parlent pas anglais et de permettre une meilleure communication avec un plus nombre de clients à l'échelle mondiale.

- Progrès réalisés en vue de rendre le site multilingue

En mars 2021 : le site Web est disponible dans les 12 langues suivantes

anglais, chinois (simplifié), arabe, italien, indonésien, néerlandais, espagnol, thaïlandais, vietnamien, bengali, portugais et malais.

En juin 2021 : Le site sera disponible dans deux autres langues

allemand et français.

Nippon Express continuera d'améliorer son site Web et d'autres médias détenus afin de les rendre plus conviviaux pour les utilisateurs, alors que l'entreprise travaille à élargir ses services.

Compte LinkedIn officiel : NIPPON EXPRESS GROUP

https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

