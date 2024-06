Nippon Express U.S.A. présente son premier camion électrique

- 14 véhicules seront commercialisés au cours de cette année fiscale pour lutter contre le changement climatique en réduisant davantage les émissions de CO2 -

TOKYO, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de ses initiatives de lutte contre le changement climatique, Nippon Express U.S.A., Inc. (ci-après « NX USA »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC, a présenté son premier camion électrique qui n'émet ni CO2 ni polluants en fonctionnement. Le camion est en service au bureau de vente de San Antonio, au Texas, depuis le 30 mai.

Le groupe NX a constaté qu'une réponse plus solide au changement climatique était l'une des questions matérielles qu'il devait aborder pour réaliser sa vision à long terme, à savoir devenir une « entreprise de logistique avec une forte présence sur le marché mondial ». Il a mis en œuvre des mesures de lutte contre le changement climatique sur la base des recommandations émises par la Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD). En plus de s'efforcer de réduire les émissions de CO2 dans ses propres activités, le groupe cherche à promouvoir à la fois la préservation de l'environnement mondial et la croissance de l'entreprise en développant et en fournissant des produits et des services qui aident ses clients à réduire leurs émissions de CO2.

Les États-Unis se sont fixé pour objectif de faire en sorte que les véhicules électriques ou à émissions nulles représentent 50 % des ventes de véhicules neufs d'ici 2030. L'État de Californie, en particulier, vise à faire de tous les véhicules moyens et lourds, y compris les camions et les autobus, des véhicules à zéro émission d'ici 2045. Il est donc essentiel que les entreprises introduisent des véhicules à zéro émission pour maintenir et développer leurs activités à l'avenir.

NX USA a déjà commencé à utiliser son premier camion électrique dans son bureau de vente de San Antonio au Texas. La société prévoit d'introduire un total de 14 camions électriques au cours de cette année fiscale à Los Angeles, Chicago, Raleigh (Caroline du Nord) et dans d'autres lieux, et compte réduire les émissions de CO2 de ses propres opérations d'environ 11 % au cours de la première année d'utilisation.

Le groupe NX aidera également les clients qui éprouvent des difficultés à réduire leurs émissions de CO2 dues à la combustion de carburant, etc. (champs d'application 1 et 2), en établissant des programmes personnalisés de fonctionnement des camions électriques et en quantifiant la quantité d'émissions de CO2 qui peuvent être ainsi réduites pour soutenir les efforts de ses clients visant à réduire les émissions de CO2 dans leurs activités logistiques (champ d'application 3).

Le groupe NX continuera à pratiquer la gestion de la durabilité dans une perspective à long terme et à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations et au développement de sociétés durables en s'attaquant au changement climatique dans le cadre de ses activités commerciales.

À propos du groupe NX :

