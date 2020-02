Nippon Shokubai met au point un nouveau séparateur pour l'électrolyse alcaline de l'eau, lequel aide la conversion en énergie renouvelable vers un « hydrogène vert »

OSAKA, Japon, 25 février 2020 /PRNewswire/ -- Nippon Shokubai Co., Ltd. (ci-après « Nippon Shokubai ») a mis au point un nouveau séparateur pour électrolyse alcaline de l'eau en mettant en application sa technologie unique hybride organique-inorganique et sa technologie de formage de feuille. Le nouveau séparateur convient à la production d'« hydrogène vert », car il présente un niveau élevé de résistance contre la transperméation des gaz et une efficacité élevée de génération d'hydrogène. Il peut également être manipulé facilement, même en conditions sèches. Le nouveau séparateur aide à la diffusion de l'« hydrogène vert » dans le monde entier et il contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Logo :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104641/202002176868/_prw_PI4im_4Z138o5i.jpg

De nombreux projets ont été réalisés sur l'ensemble du monde afin d'empêcher le réchauffement climatique en réduisant l'émission de gaz de dioxyde de carbone. Dans le cadre de ces activités, des piles à combustible ont commencé à être utilisées dans diverses applications comme les véhicules et les systèmes de microcombustion de chaleur et d'électricité.

Aujourd'hui, le processus le plus commun pour la génération industrielle d'hydrogène est le procédé de reformage à la vapeur. Cette réaction présente toutefois le problème d'émettre du dioxyde de carbone parce qu'elle utilise comme ressource des gaz d'origine fossile. C'est pourquoi l'électrolyse alcaline de l'eau (figure 1) faisant appel à une énergie renouvelable est en train d'attirer l'attention dans le monde entier comme moyen de fournir de l'hydrogène, car elle ne s'accompagne pas d'émissions de dioxyde de carbone. Des projets de démonstration à grande échelle sont par ailleurs mis en avant autour du monde.

Figure 1 : schéma de principe de l'électrolyse alcaline de l'eau

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104641/202002176868/_prw_PI1im_TMU1Q0XP.jpg

Figure 2 : séparateur nouvellement mis au point par Nippon Shokubai

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104641/202002176868/_prw_PI2im_7wuICefb.jpg

Dans ce système d'électrolyse alcaline de l'eau, l'un des matériaux clés qui affecte l'efficacité de la production d'hydrogène est le séparateur (élément en vert sur le figure 1). Un séparateur pour électrolyse alcaline de l'eau exige une grande résistance à la transperméation de l'hydrogène et de l'oxygène, ainsi qu'une faible résistance ohmique du séparateur (conductivité ionique élevée). De plus, comme l'électrolyse alcaline de l'eau se réalise dans des conditions très difficiles, notamment une température élevée et une forte concentration alcaline, très peu de séparateurs peuvent être employés dans cette électrolyse alcaline de l'eau.

Nippon Shokubai a réussi à mettre au point le nouveau séparateur ayant une haute résistance à la transperméation de l'hydrogène et de l'oxygène et une faible résistance ohmique de séparateurs (conductivité ionique élevée) pour l'électrolyse alcaline de l'eau en mettant en œuvre sa technologie unique hybride organique-inorganique et sa technologie de formage de feuille.

On peut s'attendre à ce que le nouveau séparateur de la Société réduise la consommation d'énergie électrique et permettre une plus grande pureté de l'hydrogène. Elle présentera et exposera ce nouveau séparateur dans le stand de Nippon Shokubai à la « 11e Exposition internationale des batteries rechargeables » devant se tenir au Aomi Hall du Tokyo Big Sight du 26 (mercredi) au 28 février (vendredi).

À propos de Nippon Shokubai Co., Ltd. :

Nippon Shokubai développe son activité depuis 1941 grâce à une technologie unique de catalyseur. Nippon Shokubai a fourni par exemple de l'oxyde d'éthylène, de l'acide acrylique, des catalyseurs pour automobiles, des catalyseurs pour procédés pour ne citer que ceux-ci. Entre tous, sa part du marché mondial des polymères superabsorbants est aujourd'hui la plus importante au monde. Nippon Shokubai est une entreprise chimique mondiale qui opère en vertu de sa mission d'entreprise « Fournir la prospérité et le confort aux personnes et à la société grâce à notre technologie unique. »

