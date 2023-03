Nissan revela protótipo de sedã para estilos de vida contemporâneos

TÓQUIO, 22 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Nissan Motor Co., Ltd. anunciou hoje um protótipo de sedã equipado com aproximadamente 30 dispositivos nascidos de ideias livres e engenhosidade. O Veículo de Estilo de Vida Contemporâneo, criado por meio de uma abordagem de bricolage, estará em exibição no Nissan Global Headquarters Gallery de 24 de março a 2 de abril e também poderá ser visto no canal da Nissan no YouTube a partir de hoje.

https://youtu.be/9D4AX81co-E

O protótipo é baseado no icônico Skyline e está repleto de dispositivos que podem ajudar os usuários a comer, dormir e brincar confortavelmente no carro. Para criar essa usabilidade sem comprometer a funcionalidade e o design elegante do veículo, a Nissan introduziu os dispositivos por meio de um processo de tentativa e erro, fundindo-os com IA para obter funções surpreendentes inimagináveis a partir da aparência externa. Dessa forma, o veículo permite uma experiência diária que se adapta aos estilos de vida modernos. Ao adotar uma abordagem de bricolagem em vez de uma engenharia convencional, a equipe conseguiu estabelecer metas e alcançá-las de forma otimizada e eficiente, criando assim algo além das expectativas.

Tetsuro Ueda, líder especialista do Nissan's Mobility & AI Laboratory, afirmou: "A inovação para enriquecer a vida das pessoas é o nosso objetivo corporativo. Mas, a inovação não se limita a tecnologias avançadas sem precedentes, como eletrificação e inteligência. A inovação também é encontrar novas possibilidades no que já existe e encontrar maneiras de tornar a experiência mais agradável. A Bricolage é adequada para esse tipo de inovação. Acima de tudo, foi muito divertido para nós desenvolvermos protótipos. Este Veículo de Estilo de Vida Contemporâneo é uma interpretação moderna da ideia de comer, dormir e brincar em um sedan. Acreditamos que a inovação da bricolagem também é eficaz para abordar questões de sustentabilidade. O Contemporary Lifestyle Vehicle é só o primeiro passo para demonstrar o impacto da bricolagem na fabricação. Continuaremos a explorar inovações e proporcionar entusiasmo".

