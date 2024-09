Niutech an vorderster Front: US-chinesisches Forum für Kreislaufwirtschaft thematisiert „weiße Verschmutzung"

PEKING, 21. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 6. September 2024 fand in Peking das erste Forum für Zusammenarbeit zwischen den USA und China im Bereich der Kreislaufwirtschaft statt. Das Forum, das von der Arbeitsgruppe für Klimaschutz zwischen den USA und China, dem Sonderstab für Kreislaufwirtschaft, geleitet wurde, wurde von der China Circular Economy Association und dem US-China Business Council mitorganisiert. An dem Forum nahmen rund 460 hochrangige Gäste aus der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission Chinas, dem US-Außenministerium, dem US-Energieministerium und anderen Regierungsstellen sowie Industrieexperten, Wirtschaftsvertreter und wissenschaftliche Forschungseinrichtungen beider Länder teil. Als nationaler Marktführer im Bereich der kontinuierlichen Pyrolysetechnologie wurde Niutech eingeladen, an dem Forum teilzunehmen, und hielt einen aufschlussreichen Vortrag über das Thema Recycling von Kunststoffabfällen und die daraus resultierende „weiße Verschmutzung".

Industrial Continuous Waste Plastics Pyrolysis Project in Denmark

Das Forum war strategisch darauf ausgerichtet, die in der amerikanisch-chinesischen Erklärung „The Sunnylands Statement on Enhancing Cooperation to Address the Climate Crisis" (Die Sunnylands-Erklärung zur Stärkung der Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Klimakrise) genannten Ziele zu erreichen. Damit sollte eine Kooperationsplattform für die Geschäftswelt, soziale Organisationen und Forschungseinrichtungen beider Länder geschaffen werden, um den Austausch zu fördern und eine konkrete Zusammenarbeit in der Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.

Zhao Chenxin, stellvertretender Direktor der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, John Podesta, leitender Berater des US-Präsidenten für internationale Klimapolitik, Liu Zhenmin, Sonderbeauftragter Chinas für Fragen des Klimawandels, und Nicholas Burns, US-Botschafter in China, nahmen an der Eröffnungszeremonie des Forums teil und hielten eine Rede, und Xie Feng, chinesischer Botschafter in den USA, teilte eine Videobotschaft. Der stellvertretende Direktor Zhao Chenxin sagte, dass die Bekämpfung des Klimawandels eine gemeinsame Sache der gesamten Menschheit sei und untrennbar mit der Zusammenarbeit zwischen den beiden globalen Mächten China und den Vereinigten Staaten verbunden sei.

Als internationaler Experte auf dem Gebiet der kontinuierlichen Pyrolysetechnologie berichtete der Unternehmensvertreter von Niutech auf dem Forum über Projekte zur Wiederverwertung von Kunststoffabfällen in Zusammenarbeit mit den internationalen Giganten BASF und Quantafuel in Dänemark, Thailand und anderen Ländern. Diese Technologie ermöglicht die Umwandlung von geringwertigen, gemischten und verunreinigten Kunststoffabfällen in hochwertiges Heizöl.

Das aus diesem Prozess gewonnene Heizöl kann zu Naphtha weiterraffiniert werden, einem wichtigen Rohstoff für die Herstellung von neuen Kunststoffen. Dieses fortschrittliche Recyclingverfahren entlastet nicht nur die Mülldeponien und die Umwelt, sondern trägt auch zu einer Kreislaufwirtschaft bei, indem es Abfall in eine wertvolle Ressource verwandelt.

