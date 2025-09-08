Niutech sichert sich einen 22-Millionen-Pfund-Auftrag in Großbritannien: Pyrolyseanlage der nächsten Generation treibt globales chemisches Recycling von Kunststoffabfällen voran

JINAN, China, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- Kürzlich gab Niutech, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der kontinuierlichen Pyrolysetechnologie, offiziell die erfolgreiche Unterzeichnung eines Vertrags über den Kauf von Anlagen mit einem Kunden aus Großbritannien bekannt. Der Vertrag umfasst eine „60.000-Tonnen-Jahres-Produktionslinie für die kontinuierliche Pyrolyse von Kunststoffabfällen" mit einem Gesamtwert von etwa 22 Millionen Pfund (umgerechnet 198 Millionen RMB).

Niutech - Intelligent continuous waste plastic pyrolysis production line

In Großbritannien und Europa wird derzeit eine intensive Kreislaufwirtschaftspolitik betrieben, die eine Modernisierung der Technologien zur Behandlung von Kunststoffabfällen erzwingt und einen dringenden Bedarf an effizienten Lösungen für die Ressourcenrückgewinnung schafft. Im April dieses Jahres wird die britische Steuer auf Kunststoffverpackungen erneut erhöht und eine Abgabe von 223,69 Pfund pro Tonne auf Kunststoffverpackungen erhoben, die weniger als 30 % recycelten Kunststoff enthalten. Angetrieben durch diese Politik kommt dem chemische Recycling von Kunststoffabfällen auf dem Markt große Bedeutung zu – und Niutechs High-End-Pyrolyse-Technologie ist eine passende Antwort auf diesen Trend. Die Pyrolyse-Technologie wandelt Kunststoffabfälle in hochwertige Energieprodukte um, die zu chemischen Rohstoffen für neue Kunststoffe weiterverarbeitet werden können. Dies ermöglicht ein echtes chemisches Recycling und eine gleichwertige Nutzung von Kunststoffabfällen. Die Technologie stellt jedoch extrem hohe Anforderungen an Verfahren und Ausrüstung. Auf der Grundlage von mehr als 30 Jahren technischer Erfahrung hat Niutech unabhängig eine intelligente industrielle Produktionslinie für die kontinuierliche Pyrolyse von Kunststoffabfällen in großem Maßstab entwickelt und damit die größten Herausforderungen der Branche erfolgreich gemeistert. Dies gewährleistet einen effizienten und stabilen Betrieb bei großen Verarbeitungsmengen, steigert die Produktionseffizienz um 30 % und senkt gleichzeitig den Energieverbrauch und die Kohlenstoffemissionen erheblich. Forschungsdaten zeigen, dass die Behandlung von 100.000 Tonnen Kunststoffabfällen mit dieser Technologie 290.000 Tonnen Kohlendioxid einspart und eine innovative Lösung für die globale Nutzung von Kunststoffabfällen darstellt.

Dass Niutech diesen umfangreichen Auftrag aus Großbritannien erhalten hat, ist kein Zufall. Nach Angaben eines Marktmanagers von Niutech hat der Kunde ein Projekt des internationalen Chemieriesen BASF (der die Produktionslinie von Niutech einsetzt) sowie zahlreiche Projekte in Europa und China inspiziert und ausgewertet. Nach einem Vergleich mit in- und ausländischen Branchenkollegen und einer umfassenden Bewertung des Fortschritts, der Reife und der Stabilität der technischen Ausrüstung entschied sich der Kunde schließlich für Niutech.

Ein leitender Mitarbeiter von Niutech erklärte: „Die Unterzeichnung dieses Auftrags aus Großbritannien erschließt dem Unternehmen einen neuen Wachstumsmarkt im europäischen High-End-Segment. Die Anerkennung der Technologie von Niutech durch führende Kunden bestätigt einmal mehr unsere herausragende Position im Bereich der Pyrolyseanlagen."

