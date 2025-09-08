- Niutech consigue un pedido de 22 millones de libras esterlinas en Reino Unido: la línea de pirólisis de última generación impulsa el reciclaje químico global de residuos plásticos

JINAN, China, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Recientemente, Niutech, líder mundial en tecnología de pirólisis continua, anunció oficialmente la firma de un contrato de venta de productos con un cliente con sede en el Reino Unido. El contrato abarca una «línea de producción industrial continua de pirólisis de residuos plásticos de 60.000 toneladas al año», con un valor total de aproximadamente 22 millones de libras esterlinas (equivalentes a 198 millones de yuanes).

Niutech - Intelligent continuous waste plastic pyrolysis production line

Actualmente, el Reino Unido y Europa están implementando políticas intensivas de economía circular, lo que está obligando a mejorar las tecnologías de tratamiento de residuos plásticos y creando una demanda urgente de soluciones eficientes para la recuperación de recursos. En abril de este año, el impuesto sobre los envases de plástico del Reino Unido volverá a aumentar, imponiendo un gravamen de 223,69 libras esterlinas por tonelada a los envases de plástico que contengan menos del 30% de plástico reciclado. Impulsado por estas políticas, el reciclaje químico de los residuos plásticos ha ganado una gran atención en el mercado, y la tecnología de pirólisis de alta gama de Niutech es una respuesta precisa a esta tendencia. La tecnología de pirólisis convierte los residuos plásticos en productos energéticos de alto valor, que pueden procesarse posteriormente para obtener materias primas químicas para nuevos plásticos, lo que permite un verdadero reciclaje químico y una utilización de los residuos plásticos a nivel industrial. Sin embargo, la tecnología tiene requisitos extremadamente altos en cuanto a procesos y equipos. Aprovechando más de 30 años de experiencia técnica, Niutech ha desarrollado de forma independiente una «línea de producción industrial inteligente a gran escala para la pirólisis continua de residuos plásticos», superando con éxito los principales retos del sector. Esto garantiza un funcionamiento eficiente y estable con grandes volúmenes de procesamiento, lo que aumenta la eficiencia de la producción en un 30% y reduce significativamente el consumo de energía y las emisiones de carbono. Los datos de la investigación muestran que el tratamiento de 100.000 toneladas de residuos plásticos mediante esta tecnología reduce 290.000 toneladas de dióxido de carbono, lo que ofrece una solución de vanguardia para la utilización de los recursos plásticos residuales a nivel mundial.

La adquisición por parte de Niutech de este pedido de gran valor en el Reino Unido no es una coincidencia. Según un ejecutivo de mercado de Niutech, el cliente inspeccionó y evaluó un proyecto de residuos plásticos en el que invirtió el gigante químico internacional BASF (que utiliza la línea de producción de Niutech), así como numerosos proyectos en Europa y China. Tras comparar a sus homólogos nacionales y extranjeros y evaluar exhaustivamente el avance, la madurez y la estabilidad de los equipos técnicos, el cliente finalmente seleccionó a Niutech.

Un alto ejecutivo de Niutech declaró: «La firma de este pedido de Reino Unido abre un nuevo punto de crecimiento para la empresa en el mercado europeo de alta gama. El reconocimiento de la tecnología de Niutech por parte de clientes líderes valida aún más nuestra posición ventajosa en el sector de los equipos de pirólisis».

Niutech – página web oficial en inglés: www.niutechenergy.com/

Niutech – introducción a la línea de producción: https://www.niutechenergy.com/waste-plastic-pyrolysis-production-line.html

Niutech – medios sociales: Youtube: www.youtube.com/@niutechpyrolysis