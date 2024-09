Niutech à l'avant-garde : Le forum sur l'économie circulaire États-Unis-Chine s'attaque à la « pollution blanche »

BEIJING, 21 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 6 septembre 2024, le premier forum de coopération entre les États-Unis et la Chine sur l'économie circulaire s'est tenu à Beijing. Le forum, guidé par le groupe de travail sur l'économie circulaire du groupe de travail sur l'action climatique États-Unis-Chine, a été coorganisé par la China Circular Economy Association et le US-China Business Council. Il a réuni environ 460 invités de marque de la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme, du département d'État américain, du département américain de l'énergie et d'autres services gouvernementaux, ainsi que des experts industriels, des représentants d'entreprises et des instituts de recherche scientifique des deux pays. En tant que leader national de la technologie de pyrolyse continue, Niutech a été invitée à participer au forum et a prononcé un discours perspicace sur le thème du recyclage des déchets plastiques et sur les problèmes de « pollution blanche » qui peuvent en résulter.

Industrial Continuous Waste Plastics Pyrolysis Project in Denmark

Le forum a été stratégiquement conçu pour faire avancer les objectifs définis dans la déclaration américano-chinoise « The Sunnylands Statement on Enhancing Cooperation to Address the Climate Crisis » (Déclaration de Sunnylands sur le renforcement de la coopération pour faire face à la crise climatique). Il visait à créer une plateforme de collaboration pour les milieux d'affaires, les organisations sociales et les institutions de recherche des deux pays afin de favoriser les échanges et d'encourager une coopération concrète dans le domaine de l'économie circulaire.

Zhao Chenxin, directeur adjoint de la Commission nationale du développement et de la réforme, John Podesta, conseiller principal du président américain pour la politique climatique internationale, Liu Zhenmin, envoyé spécial de la Chine pour les affaires de changement climatique, et Nicholas Burns, ambassadeur des États-Unis en Chine, ont assisté à la cérémonie d'ouverture du forum et ont prononcé un discours, et Xie Feng, ambassadeur de Chine aux États-Unis, a fait un message vidéo. Le directeur adjoint Zhao Chenxin a déclaré que la lutte contre le changement climatique était une cause commune à toute l'humanité et qu'elle ne pouvait être dissociée de la coopération entre les deux forces mondiales que sont la Chine et les États-Unis.

Lors du forum, le représentant de Niutech, en tant qu'expert international de la technologie de pyrolyse continue, a présenté les projets de recyclage chimique des déchets plastiques mis en œuvre avec les géants internationaux BASF et Quantafuel au Danemark, en Thaïlande et dans d'autres pays. Cette technologie permet de transformer des déchets plastiques de faible valeur, mélangés et contaminés en un fioul de haute qualité.

Le fioul issu de ce processus peut être raffiné en naphta, une matière première essentielle à la production de nouvelles matières plastiques. Ce processus de recyclage avancé permet non seulement de détourner les plastiques des décharges et de l'environnement, mais il contribue également à l'économie circulaire en transformant les déchets en une ressource précieuse.

