Nível de automação no Brasil cresce 4%

Índice de Automação do Mercado Brasileiro é calculado pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil e conta com apoio da empresa de pesquisas GfK

Apuração chega ao terceiro ano de publicação e traz vários diagnósticos de indústria, varejo/serviços e consumidores

SÃO PAULO, 16 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Índice de Automação do Mercado Brasileiro chega ao terceiro ano de publicação e constata que o nível de automação nas empresas aumentou 4% de 2018 para 2019. O estudo, realizado pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil com apoio da empresa de pesquisas GfK, tem como objetivo mensurar o quanto a automação está presente nas empresas brasileiras e na vida do consumidor. O índice é mensurado em um intervalo de avaliação de 0 a 1, sendo 0 a ausência de automação e 1 a representação da automação plena.

Indústria

O método de estudo contempla seis dimensões para as indústrias (Sistemas, Logística, Atendimento, Relacionamento com o Colaborador, Relacionamento com o Cliente e Fábrica), avaliando em cada dimensão como é a adoção de tecnologias de automação. Com leituras por porte e categorias de uso, no último ano se destacaram indústrias de pequeno porte que aumentaram seu índice de automação de 0,273 para 0,275, e do setor de Bens de Consumo Semiduráveis que passou de um índice de 0,249 para 0,259.

ÍNDICE DE AUTOMAÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO (por categorias de uso) ANO INDÚSTRIA EM GERAL BENS DE CONSUMO NÃO DURÁVEIS BENS DE CONSUMO SEMIDURÁVEIS BENS DE CONSUMO DURÁVEIS BENS INTERMEDIÁRIOS BENS DE CAPITAL 2018 0.296 0.327 0.249 0.296 0.307 0.313 2019 0.298 0.326 0.259 0.295 0.313 0.292

Comércio e Serviços

Para o setor de Comércio e serviços, também são consideradas seis dimensões, sendo diferenciado da indústria pela inclusão da avaliação da loja (Sistemas, Logística, Atendimento, Relacionamento com o Colaborador, Relacionamento com o Cliente e Loja). Com leituras por porte e por tipo (Varejo, Atacado e Serviços). Entre os destaques para o ano de 2019 estão o varejo que passou de um índice de 0,213 para 0,234, e o e-commerce que passou de 0,295 para 0,317.

ÍNDICE DE AUTOMAÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO (tipo de estabelecimento) ANO COMÉRCIO E SERVIÇOS VAREJO ATACADO E-COMMERCE SERVIÇOS 2018 0.204 0.213 0.224 0.295 0.176 2019 0.222 0.234 0.236 0.317 0.19

De acordo com João Carlos de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, o Índice de Automação do Mercado Brasileiro foi criado para auxiliar empresas a planejar estratégias com base nas novas demandas na era 4.0. "A comunidade de negócios pode contar com nossa entidade para compreender melhor a dinâmica da automação e da inovação."

O estudo constata que o conceito de automação está bem difundido nas empresas e que está diretamente ligado à produtividade e à inovação. Enquanto o conceito de automação para a indústria está mais ligado à produção e logística com o uso de maquinário, esteiras e sensores óticos, para o comércio e serviços ele se amplia a todos os equipamentos que tornam os processos mais eficientes – incluindo sistemas de gestão do ponto de vendas e do estoque.

Consumidores

A automação para consumidores está muito mais ligada à adoção de tecnologias. Também avaliado em 6 dimensões, mas com um foco diferente das empresas, o índice de automação do consumidor brasileiro também teve uma evolução em 2019, passando de 0,174 pontos para 0,181.

As maiores evoluções na adoção de tecnologias pelos consumidores ocorreram no aumento do acesso à internet e na adoção de tecnologias no veículo como sensor de ré e a integração do celular e do GPS ao sistema de multimídia dos veículos.

CONSUMIDORES 2018 2019 Acesso à Internet 0.410 0.429 Aplicativos 0.325 0.330 Eletrodomésticos/eletroeletrônicos 0.160 0.163 Carro 0.080 0.097 Residência 0.041 0.037 Itens pessoais 0.030 0.030 Índice Brasil 0.174 0.181

Durante um ano foram entrevistados 2.680 consumidores; na indústria, 1.979 empresas; e no comércio/serviços, 2.833 empresas de todos os portes e com abrangência nacional. No ano de 2019, o cálculo do índice de Automação do mercado Brasileiro foi reformulado para considerar as novas tecnologias de automação disponíveis no mercado nacional.

Mais detalhes sobre este e outros estudos você pode acessar na área de dados e estatísticas da GS1 Brasil www.gs1br.org/dados .

Sobre a Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil

A Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, é uma organização multissetorial sem fins lucrativos que representa nacionalmente a GS1 Global. Em todo o mundo, a GS1 é responsável pelo padrão global de identificação de produtos e serviços (Código de Barras e EPC/RFID) e comunicação (EDI e GDSN) na cadeia de suprimentos. Além de estabelecer padrões de identificação de produtos e comunicação, a associação oferece serviços e soluções para as áreas de varejo, saúde, transporte e logística. A organização brasileira tem 58 mil associados. Mais informações em www.gs1br.org .

