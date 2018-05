NÍVEL MUNDIAL: qual é o coquetel mais popular do mundo hoje?

LONDRES, 8 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- NÍVEL MUNDIAL: o Dia Mundial do Coquetel (13 de maio de 2018) está chegando e, com ele, algumas novas descobertas interessantes sobre quais bebidas estão atualmente na moda. As pesquisas mais recentes não poderiam ser mais oportunas, uma vez que o consumo de coquetéis está crescendo no mundo todo.

O "Old Fashioned" foi revelado pela maior produtora de bebidas alcóolicas do mundo, a Diageo, como a bebida mais popular nos bares atualmente, de acordo com uma pesquisa com os melhores barmans do mundo.

Desfrutado pelo próprio James Bond, em "007 contra a Chantagem Atômica", é feito da mistura de açúcar com bitters, uma generosa dose de whisky bourbon, como o Bulleit, e um toque de casca de limão. É tradicionalmente servido em um copo baixo, chamado "copo Old Fashioned", daí o nome da bebida. E, agora, foi coroado como o coquetel preferido dos consumidores.

A Diageo World Class realizou recentemente essa ampla pesquisa sobre as preferências do consumidor, a tempo do Dia Mundial do Coquetel de 2018. Pesquisou-se absolutamente tudo para descobrir os segredos dos coquetéis nos bares de todo o mundo, com participantes de inúmeros lugares, dentre eles: Porto Rico, Portugal, Grécia, Noruega, Islândia, Emirados Árabes Unidos, Beirute, EUA, Canadá, Hong Kong e Filipinas.

O Old Fashioned é seguido de perto pelo italiano "Negroni", feito com uma parte de gim Tanqueray nº TEN, uma parte vermute rosso (vermelho, semidoce), uma parte de aperitivo italiano e guarnecido com casca de laranja.

O charme retrô do Old Fashioned e do Negroni faz parte da revolução de coquetéis que está conquistando o mundo. No último relatório da IWSR, o volume de cerveja caiu 1,8% no mundo, e as vendas de vinho caíram 0,08% (análise do mercado de bebidas da IWSR em 2016). Mas as vendas de destilados como gim e uísque estão em alta. E é a geração Y que está liderando o consumo do coquetel, com quase 9 entre 10 (88%) consumidores mais jovens desfrutando de bebidas mistas em saídas noturnas (Cellar Trends). E isso porque, de acordo com a bartender de nível mundial de 2017, Kaitlyn Stewart, os consumidores não veem mais os coquetéis como segunda opção.

"O Old Fashioned e o Negroni são coquetéis clássicos que resistiram ao teste do tempo. Existem inúmeras variações, mas quando executadas perfeitamente em qualquer bar do mundo, elas sempre têm o sabor exato para o seu gosto", diz Kaitlyn Stewart.

Whiskey Sour, Margarita e Moscow Mule são os próximos, quando se trata do gosto atual dos consumidores. O Espresso Martini, o Daiquiri, o Dry Martini, o Tom Collins e o Manhattan também entraram na lista dos 10 favoritos.

"Qualquer um dos melhores coquetéis pode ser facilmente feito em casa. É comum haver três receitas de ingredientes que qualquer barman doméstico pode tentar com facilidade. Simplesmente ter no seu bar pessoal produtos de qualidade como o uísque Johnnie Walker Black Label, a vodca Ketel One, o rum Zacapa ou um uísque de single malte de qualidade como o Talisker proporcionarão a você um terço do caminho para o sucesso!", acrescenta Kaitlyn.

"Pesquisamos os melhores barmans dos quatro cantos do mundo, e é incrível ver o renascimento desses coquetéis importantes e atemporais em todos os lugares", diz Lauren Mote, preparadora global de coquetéis. "A revolução dos coquetéis chegou, e é hora de aceitá-la!"

Old Fashioned

60 ml (2 oz) de Bulleit Bourbon

4 pitadas de bitters de Angostura

1 cubo de açúcar

1 casca de laranja

22,6 g de álcool (de acordo com a quantidade em ml)

Negroni

20 ml (0,75 oz) de gim Tanqueray nº TEM

20 ml (0,75 oz) de licor italiano

20 ml (0,75 oz) de vermute doce

14,4 g de álcool (de acordo com a quantidade em ml)

Whiskey Sour

45 ml (1, 5 oz) de Johnnie Walker Black

20 ml (0,75 oz) de suco de limão

15 ml de xarope simples (proporção 1: 1)

1 clara de ovo

2 pitadas de bitters de Angostura

14,5 g de álcool (de acordo com a quantidade em ml)

Margarita

45 ml (1,5 oz) de tequila Don Julio Blanco

15 ml (0,5 oz) de licor de laranja

20 ml (0,75 oz) de suco de limão

10 ml (0,25 oz) de xarope simples (proporção 1:1)

borda de sal (opcional)

17,1 g de álcool (de acordo com a quantidade em ml)

Moscow Mule

45 ml (1,5 oz) de vodca Cîroc

15 ml (0,5 oz) de suco de limão

100 ml (3,5 oz) de cerveja de gengibre

14,2 g de álcool (de acordo com a quantidade em ml)

Espresso Martini

45 ml (1,5 oz) de vodca Ketel One

15 ml (0,5 oz) de licor de café

30 ml (1 oz) de café frio

15 ml (0,5 oz) de xarope simples (proporção 1:1)

16,6 g de álcool (de acordo com a quantidade em ml)

Daiquiri

60 ml (2 oz) de rum Zacapa

30 ml (1 oz) de suco de limão

20 ml (0,75 oz) de xarope simples (proporção 1:1)

18,9 g de álcool (de acordo com a quantidade em ml)

Dry Martini

60 ml (2 oz) de gim Tanqueray nº TEN

10 ml (0,25 oz) de vermute seco

1 pitadas de bitters de laranja

21,3 g de álcool (de acordo com a quantidade em ml)

Tom Collins

45 ml (1,5 oz) de gim Tanqueray nº TEN

15 ml (0,5 oz) de suco de limão

10 ml (0,25 oz) de suco de limão siciliano

10 ml (0,25 oz) de xarope simples

preencher com refrigerante

15,3 g de álcool (de acordo com a quantidade em ml)

Manhattan

45 ml (1,5 oz) de uísque Bulleit Rye

15 ml (0,5 oz) de vermute doce

2 pitadas de bitters de Angostura

1 pitada de bitters de laranja

16,7 g de álcool (de acordo com a quantidade em ml)

