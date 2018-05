NKN (New kind of Network) oficialmente cotada na Gate.io

MENLO PARK, Califórnia, 28 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A NKN (New Kind of Network) entrou na cotação da Gate (www.gate.io) às 04:00 (da manhã, UTC) do dia 28 de maio de 2018. As negociações dos pares NKN/USDT e NKN/ETH estão disponíveis e as transações começaram às 04:00 (da manhã, UTC) do mesmo dia. Como a primeira infraestrutura blockchain de rede de internet no mundo inteiro, a cotação da NKN será a pedra fundamental da nossa missão de construir um ecossistema aberto, descentralizado e compartilhado.

Sobre a gate.io: