NNG et Dacia proposent aux conducteurs des cartes de navigation basées sur OSM

NNG lance NNG Maps, sa nouvelle offre de cartes pour les propriétaires de Dacia. Cette solution communautaire s'appuie sur OpenStreetMap (OSM), une base de données cartographiques mondiale utilisée par des millions de personnes dans le monde entier , à laquelle s'ajoutent du contenu et des services automobiles sur mesure fournis par NNG et son vaste réseau de partenaires. NNG Maps s'appuie sur plus d'une décennie d'expérience interne d'OSM pour offrir une navigation moderne plus riche en fonctionnalités.

BUDAPEST, Hongrie, 3 juillet 2024 /PRNewswire/ -- NNG a annoncé son partenariat avec Dacia pour fournir NNG Maps, une solution cartographique basée sur OpenStreetMap, pour les véhicules Dacia. NNG Maps est une nouvelle solution cartographique communautaire, axée sur la valeur et riche en fonctionnalités, qui permet aux conducteurs de Dacia de bénéficier de mises à jour cartographiques fréquentes, de données cartographiques plus actualisées et d'un contenu enrichi, notamment une plus grande couverture du réseau routier et davantage de points d'intérêt (POI).

OpenStreetMap est le plus grand référentiel de connaissances géospatiales humaines issues de la communauté dans le monde. Construit par une communauté mondiale de contributeurs qui mettent à jour en permanence les données relatives aux éléments cartographiques, notamment les routes, les sentiers, les cafés et les gares. Les contributeurs utilisent des images aériennes, des appareils GPS et des cartes de terrain, ainsi que d'autres sources, pour vérifier la précision et l'actualisation d'OSM.

La solution de NNG part d'une couche de base OSM et permet aux constructeurs automobiles d'adapter leur carte aux préférences de la marque et du client en utilisant un vaste portefeuille indépendant de contenus et de services supplémentaires. S'appuyant sur deux décennies d'expertise en matière de compilation et de validation de cartes, NNG propose aux constructeurs automobiles des solutions cartographiques sur mesure, plus riches en fonctionnalités, plus intuitives et plus fréquemment mises à jour. La nouvelle solution s'est avérée être une évolution très attendue par les conducteurs, des milliers d'entre eux s'étant déjà inscrits en Europe, notamment en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.

« Nous avons aidé nos partenaires à évaluer et à mettre en œuvre des solutions basées sur OSM dès 2013 » déclare Balázs Bodorkós, directeur de la gestion des produits, NNG. « Notre expertise en matière de cartes et d'OSM, ainsi que notre engagement permanent à collaborer avec la communauté OSM, nous placent dans une position privilégiée pour fournir des solutions de contenu actualisées et axées sur la valeur à l'industrie automobile, qui ne cesse d'évoluer. »

Les avantages de NNG Maps proviennent en partie de la nature unique et communautaire d'OSM, mais aussi des décennies d'expertise de NNG en matière de compilation et de sa compréhension unique des besoins spécifiques des constructeurs automobiles en matière de navigation. La solution cartographique garantit non seulement des informations précises et actualisées pour les conducteurs de Dacia et d'autres constructeurs automobiles, mais aussi une couverture et des capacités d'extension inégalées. Avec NNG Maps, les utilisateurs peuvent explorer le monde en toute confiance, en sachant que leurs besoins de navigation sont satisfaits par la combinaison des données communautaires d'OSM et de l'expertise de NNG en matière de navigation. Pour en savoir plus, consultez notre webinaire gratuit.

NNG Maps est disponible dès à présent pour l'Europe et une expansion régionale est prévue à partir de 2025.

À propos de NNG

NNG est un fournisseur mondial de premier plan de solutions logicielles embarquées et connectées pour l'industrie automobile. Présentes dans plus de 60 millions d'appareils dans le monde, ses solutions couvrent la navigation, les cartes de qualité automobile, les services connectés, les solutions d'habitacle numérique et d'aide à la conduite, ainsi que les services d'ingénierie logicielle. NNG propose la prochaine génération de mobilité intelligente, sécurisée et connectée, de l'habitacle jusqu'au cloud. www.nng.com

