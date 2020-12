NNG LLC choisit Udacity pour former sa main-d'œuvre aux technologies émergentes

BUDAPEST, Hongrie, 16 décembre 2020 /PRNewswire/ -- NNG LLC , un développeur de systèmes de navigation et d'info-divertissement de nouvelle génération pour les plus grandes entreprises automobiles du monde, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Udacity , la plate-forme mondiale de formation en ligne qui prépare la main-d'œuvre mondiale aux carrières de l'avenir, afin de perfectionner ses employés dans des domaines tels que la vision par ordinateur, la fusion de capteurs et l'ingénierie des données.

Les programmes Nanodegree® d'Udacity, créés en collaboration avec des leaders de l'industrie, proposent un apprentissage pratique avec des projets adaptés à des scénarios réels qui complètent les séances dirigées par un instructeur. NNG a choisi Udacity pour l'équilibre entre la théorie et la pratique de sa méthodologie d'apprentissage. Les apprenants réalisent des exercices et des projets pratiques qui renforcent leur apprentissage et leur permettent d'appliquer leurs compétences à des scénarios réels. En tirant parti des programmes Nanodegree d'Udacity, NNG vise à constituer un pool de praticiens qui peuvent aider l'organisation à saisir les opportunités commerciales dans le domaine de l'automobile.

« Ayant personnellement suivi un programme Udacity Nanodegree, je peux dire avec certitude que la formation a renforcé mes compétences », a déclaré le Dr Martin Pfeifle, directeur de la technologie de NNG. « Je vois beaucoup d'opportunités pour nos ingénieurs de combiner le matériel de formation avec ce qu'ils savent pour construire des produits nouveaux et innovants afin de mieux répondre aux besoins uniques de nos utilisateurs en matière de sécurité de la navigation. Je suis particulièrement enthousiaste de voir comment nos employés vont appliquer leurs nouvelles connaissances d'une manière créative à laquelle nous ne nous attendions pas. »

L'objectif de ce programme est de former des ingénieurs qui peuvent tirer parti de leurs compétences nouvellement acquises pour développer des fonctionnalités et des services innovants afin de suivre la croissance de l'info-divertissement embarqué. Par exemple, en combinant ses connaissances existantes en matière de recherche, de routage et de guidage avec les dernières technologies d'apprentissage automatique et de données volumineuses, NNG prévoit d'offrir aux utilisateurs des expériences prédictives et localisées telles que la détection automatique de la destination, les avertissements de trafic, le guidage basé sur la réalité augmentée. En outre, NNG vise à améliorer les compétences de sa main-d'œuvre afin d'offrir des solutions de collaboration et de codéveloppement plus efficaces aux équipementiers et à leurs fournisseurs.

« NNG cherche à développer un réservoir de talents ayant une compréhension approfondie des technologies liées aux voitures à conduite autonome, telles que le positionnement, le calibrage des caméras et la détection d'objets », a déclaré Tamás Kerecsen, directeur de l'innovation technologique de NNG. « Nous espérons qu'en donnant à nos collègues l'accès à des programmes de formation aux technologies de pointe par le biais d'Udacity, nous pourrons les motiver et les inspirer à trouver des solutions innovantes. »

« Dans le paysage technologique actuel, qui évolue rapidement, le développement de la main-d'œuvre est la clé de la réussite des entreprises », a déclaré Gabe Dalporto, PDG d'Udacity. « Nous sommes honorés que NNG ait choisi de s'associer à Udacity pour former ses employés aux compétences futures recherchées et, en fin de compte, mettre en œuvre sa vision technologique. »

À propos de NNG

NNG, une société mondiale de logiciels automobiles, s'efforce d'offrir à tous la meilleure expérience possible en voiture. La société propose des solutions d'une valeur exceptionnelle pour la navigation connectée, la cybersécurité et l'expérience utilisateur.

Connue pour son logiciel iGO Navigation, ses solutions sont principalement utilisées dans des produits de marque blanche pour les grandes entreprises automobiles. La navigation NNG est installée sur plus de 60 millions d'appareils dans le monde entier, avec 38 marques de voitures, et ce chiffre ne cesse d'augmenter.

Représenté sur tous les continents, NNG compte parmi ses bureaux : Les États-Unis, le Brésil, la Suisse, la Hongrie, Israël, la Chine, l'Afrique du Sud, le Japon, la Russie et l'Asie du Sud-Est, qui garantissent des solutions hautement localisées et l'agrégation du meilleur contenu disponible sur chaque marché.

À propos d'Udacity

Udacity est une plate-forme mondiale de formation en ligne qui favorise la transformation numérique et l'accélération des délais de mise sur le marché pour les entreprises du Fortune 500 et du Global 2000. Les programmes Udacity fournissent des compétences de praticiens créées par l'industrie grâce à une série de programmes Nanodegree® consistant en des cours en ligne et des projets du monde réel en intelligence artificielle, apprentissage automatique, science des données, systèmes autonomes et informatique en nuage, entre autres disciplines. Udacity collabore avec des instructeurs experts et plus de 200 partenaires industriels mondiaux, dont AT&T, Google, Facebook, Mercedes-Benz et NVIDIA, pour alimenter l'enseignement technique. Basée à Mountain View, en Californie, cette société privée est présente au Royaume-Uni, en Égypte, en Allemagne, en Inde et aux Émirats arabes unis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.udacity.com

SOURCE Udacity