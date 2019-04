No 1T19, a maior companhia aérea do Brasil atinge 30% de margem EBITDA e registra receita líquida de R$3,2 bilhões

SÃO PAULO, 30 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia o resultado consolidado do primeiro trimestre de 2019 (1T19). Todas as informações são apresentadas em IFRS, em Reais (R$) e as comparações referem-se ao primeiro trimestre de 2018 (1T18), exceto quando especificado de outra forma.

Destaques Financeiros e Operacionais:

Melhoria de indicadores operacionais: o RPK aumentou 6,4% totalizando 10,6 bilhões no 1T19, impulsionado pelo crescimento de 7,0% no número de passageiros transportados; o crescimento em ASK manteve-se controlado em 5%. Resultado da demanda forte, o gerenciamento de receitas da GOL, e a excelência operacional consistente da GOL, a Companhia atingiu (i) um yield médio por passageiro de 28,55 centavos (R$), um aumento de 1,9% na comparação trimestral; (ii) uma taxa de ocupação média de 81,5%, um aumento de 1,1 p.p. comparada ao 1T18; e (iii) uma pontualidade de 87,1% no 1T19, de acordo com a metodologia Infraero e dados fornecidos pelos principais aeroportos.

Forte crescimento da receita : a combinação de maior demanda, com otimização na precificação, resultou em R$3,2 bilhões de receita líquida trimestral, a maior da história da Companhia, com um crescimento de 8,3% comparativamente ao 1T18. O RASK líquido foi de 24,63 centavos (R$) no 1T19, aumento de 3,2% em comparação ao 1T18. O PRASK líquido aumentou 3,3% em relação ao 1T18, atingindo 23,27 centavos (R$). A tarifa média aumentou 1,3%, de R$335 para R$339. A projeção de receita líquida em 2019 é da ordem de R$13 bilhões.

Cenário de custos : o custo unitário (CASK), excluindo despesas não recorrentes, aumentou em 4,7% para 20,44 centavos (R$). O CASK ex-combustível excluindo despesas não recorrentes aumentou em 3,2%, em razão (i) da depreciação média do Real frente ao Dólar americano em 16,2% que impactou nossos custos de manutenção, taxas, tarifas e serviços internacionais; (ii) a reoneração da folha de pagamento, que aumentou a alíquota do INSS patronal de 0% para 20%; e (iii) do maior número de passageiros transportados e dos custos com acomodação, transporte e alimentação de passageiros de voos interrompidos (principalmente pelo groundeamento da frota de MAX-8). O crescimento no CASK ex-combustível, excluindo despesas não recorrentes, remanesceu controlado a 3,2%, totalizando 12,80 centavos (R$). A GOL permanece na liderança de custo unitário na América do Sul pelo 18º ano consecutivo.

Margens sólidas: devido a seu forte controle de custos e gestão da capacidade e yield, a Companhia obteve resultado operacional positivo pelo 11o trimestre consecutivo, mesmo diante do aumento de 16,2% do câmbio médio e o aumento de 9,3% no preço de querosene de aviação. A combinação de melhores preços e maior demanda permitiu que a GOL atingisse uma margem EBIT de 17%. O lucro operacional (EBIT) foi de R$546,2 milhões, um aumento de 1,3% em relação ao 1T18 (R$539,1 milhões). A margem EBITDA atingiu 29,6% no 1T19, um aumento de 1,9 p.p. na comparação trimestral. A projeção da GOL para margem EBIT e margem EBITDA em 2019 é da ordem de 18% e 28%, respectivamente.

Fortalecimento do balanço : a depreciação do Real frente ao dólar foi de 17,2% (final do período), causando perdas com variações cambiais e monetárias de R$90,7 milhões, a relação dívida líquida (excluindo os bônus perpétuos) sobre EBITDA UDM foi de 3,3x em 31/03/2019. Durante o trimestre, realizamos a amortização de R$147,9 milhões referente à 7ª emissão de debêntures. A liquidez total, incluindo caixa, aplicações financeiras, caixa restrito e contas a receber, foi de R$3,5 bilhões, R$549,7 milhões superior em comparação a 31/12/2018 e aumento de R$421,5 milhões ante um ano atrás. O caixa restrito foi de R$469,3 milhões no 1T19, 42,9% inferior aos R$822,1 milhões registrados no 4T18. A combinação da geração de fluxo de caixa operacional de R$253,6 milhões no trimestre e aumento da liquidez melhorou a flexibilidade financeira da Companhia.

