No Dia Internacional do Idoso (1º/10), TENA lança aplicativo gratuito para cuidadores

SÃO PAULO, 1 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Segundo análise da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) sobre projeções de envelhecimento da população realizadas com base no Censo 2010, quando a proporção de pessoas acima dos 60 anos representava 10,8% dos brasileiros, o envelhecimento real da população entre 2019 e 2021 mostrou-se maior do que o projetado. Isso ocorreu não porque houve mais mortes, mas sim em decorrência de menos nascimentos – o que aponta para uma tendência de redução na população total, com aumento na proporção da população idosa e consequentes transformações nas relações intergeracionais.

Em 2019, a população com mais de 60 anos somava cerca de 29 milhões de pessoas (13,8%). Em 2022, o número de habitantes nessa faixa etária aumentou para 32,4 milhões (15,1%), conforme demonstram os dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE.

Paralelamente ao rápido envelhecimento da população, cresce a quantidade de familiares que cuidam de idosos no país. Segundo a PNAD 2020, esse número saltou de 3,7 milhões em 2016 para 5,1 milhões de pessoas que se dedicavam a cuidados de parentes com 60 anos ou mais em 2019.

Dois terços das pessoas serão cuidadoras em algum momento

De acordo com o Relatório de Higiene e Saúde Essity 2023-2024 Advancing Health and Well-being Through Care, Prevention and Gender Equality, em algum momento da vida, duas em cada três pessoas se tornarão cuidadoras. Segundo o estudo, que acaba de ser divulgado, 80% da prestação de cuidados é realizada por membros da família.

É de conhecimento geral a grande sobrecarga que o ato de cuidar acarreta, pois demanda grande esforço físico para banhos, trocas e vigílias, além do desgaste emocional, por mais que os cuidados sejam dedicados a um familiar amado. Para que essa sobrecarga seja minimizada, o ideal é um modelo em que os cuidados sejam compartilhados entre diferentes membros da família e/ou com cuidadores profissionais, sempre que possível.

Assim, a tecnologia pode ser uma grande aliada dos cuidadores familiares. Em pesquisa realizada em 2022 também pela Essity, empresa líder mundial em produtos e soluções em higiene e saúde, 72% dos brasileiros entrevistados afirmaram que serviços digitais de saúde são capazes de economizar o tempo do cuidador para que ele possa dedicá-lo à pessoa cuidada.

Nesse sentido o app TENA Family Care chega ao mercado como um serviço a toda a comunidade: uma solução gratuita para os cuidadores tornarem sua rotina de cuidados com familiares idosos uma tarefa mais eficiente, capaz de melhorar a qualidade de vida tanto da pessoa cuidada quanto daquelas que cuidam.

"Trata-se de uma abordagem inovadora da tecnologia aplicada ao cuidado com pessoas", analisa Alexandre Kalache, médico gerontólogo, presidente do Centro Internacional de Longevidade no Brasil (ILC-BR). "Tendo em vista o rápido envelhecimento da população brasileira, uma ferramenta como essa pode auxiliar muito àqueles que são responsáveis pelos cuidados com os idosos mais fragilizados, facilitando a organização e economia do tempo e, assim, refletindo positivamente também no autocuidado", conclui.

TENA Family Care: principais funcionalidades do app

Disponível para download nas plataformas iOS e Android (App Store e Play Store), o aplicativo permite a criação do perfil da pessoa cuidada e do time de cuidadores envolvidos em sua rotina, com o compartilhamento de tarefas e lembretes.

Seu uso é fácil e intuitivo:

Passo 1: Crie o perfil da pessoa cuidada;

Passo 2: Crie um time de cuidadores;

Passo 3: Convide os outros familiares e demais cuidadores para usarem o aplicativo e compartilhe com eles tarefas e lembretes sobre a rotina de cuidados;

Passo 4: Crie tarefas e lembretes para que nada seja esquecido. Organize a lista de tarefas por ordem de prioridade.

Pronto! Agora é só criar e reforçar o hábito em todo o time de cuidadores para que as informações estejam sempre atualizadas no app.

Há, também, a área de Conselhos e Dicas Práticas, com diversos temas relacionados ao interesse desse público.

"Esperamos que o lançamento do TENA Family Care seja de grande utilidade pública, para que as famílias brasileiras possam utilizá-lo amplamente para ajudar a dividir as tarefas relacionadas aos cuidados de uma pessoa necessitada, e facilitar a vida de todos, Dessa forma conseguiremos melhorar a qualidade de vida tanto de quem é cuidado quanto de quem cuida." afirma Carla Girólamo, gerente de marketing da TENA no Brasil.

Por meio do app é possível, ainda, realizar o pedido de amostras de produtos para incontinência urinária TENA, e acessar o curso gratuito Cuidado & Conforto com TENA, que oferece videoaulas ministradas por especialistas no atendimento a pessoas idosas.

