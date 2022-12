No hay lugar como los hoteles en esta temporada festiva, según una encuesta global de Hyatt

Desde regalar viajes hasta marcar destinos en la lista de deseos, Hyatt revela las principales tendencias de viajes globales y formas de maximizar las experiencias estacionales.

CHICAGO, 9 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Los viajeros están priorizando las experiencias y conexiones en esta temporada festiva con un ritmo de ingresos por habitaciones un 30% por delante de 2019 para las ubicaciones de resorts en todo el mundo. Con los viajes de placer que continúan aumentando, Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) comparte las tendencias de viaje más atractivas para los huéspedes de todo el mundo y sugerencias sobre cómo aprovechar al máximo los viajes de temporada festiva.

Los hoteles y resorts demuestran ser preferidos sobre el alquiler de una casa

Difundiendo alegría y deleite, los hoteles y resorts están entregando el espíritu festivo en esta época del año con decoración de temporada, comida, música y más. Según una encuesta global encargada por Hyatt y realizada por OnePoll, casi dos tercios de las personas que viajan con familias prefieren quedarse en un hotel o resort en lugar de alquilar una casa.

Permitiendo a los huéspedes maximizar sus viajes y concentrarse en pasar tiempo de calidad con sus seres queridos, muchos hoteles y resorts Hyatt en todo el mundo ofrecen comodidades de lujo, opciones gastronómicas en el lugar, servicio de habitaciones las 24 horas, servicios de conserjería, experiencias de bienestar y más. Además de ofrecer lo necesario, los hoteles y resorts Hyatt de todo el mundo participan en celebraciones de temporada que facilitan que toda la familia se adentre en el espíritu festivo a través de experiencias emocionantes que incluyen:

Un concierto navideño bajo las estrellas en Grand Hyatt San Antonio River Walk , que permite a los huéspedes y lugareños disfrutar de una noche de cócteles y escuchar algunos de los mejores éxitos de la temporada festiva en vivo.

, que permite a los huéspedes y lugareños disfrutar de una noche de cócteles y escuchar algunos de los mejores éxitos de la temporada festiva en vivo. Una "Sail Away Party" de Nochevieja en Hyatt Regency Brisbane, con cócteles de bienvenida, un paquete de bebidas, canapés itinerantes, estaciones de comida, entretenimiento en vivo, un cabina fotográfica y una copa de champán espumoso a medianoche.

La oportunidad de disfrutar de todo lo que la ciudad de Nueva York tiene para ofrecer y recibir el año nuevo con vistas espectaculares y muy cerca del icónico Times Square Ball Drop en el nuevo Grayson Hotel, parte de The Unbound Collection by Hyatt.

Las familias multigeneracionales buscan la unión y se reúnen con sus seres queridos a través de los viajes

Este año, muchos padres y abuelos se reunirán con sus familias para las vacaciones, con el 94% de los adultos de 45+ años que respondieron planean viajar en diciembre y el 58% en enero, lo que indica que conectarse con sus seres queridos es lo más importante para los viajeros.

Los viajeros que buscan participar en experiencias significativas e inmersivas mientras crean recuerdos duraderos pueden buscar resorts todo incluido, como Hyatt Ziva Riviera Cancún en México y Dreams Karibana Cartagena Golf & Spa Resort en Colombia, que invitan a huéspedes de todas las edades a conectarse entre sí. Aquellos que buscan el destino perfecto para que toda la familia se reúna y continúe con las tradiciones de temporada pueden considerar The Lodge at Spruce Peak en Stowe, Vermont. Esta propiedad Destination by Hyatt ofrece algo para todos, desde el spa totalmente natural para adultos hasta talleres de artesanía y una sala de juegos para niños.

Diga adiós a los regalos envueltos: viajes y experiencias únicas encabezan las listas de deseos de los consumidores

Si bien algunas personas disfrutan de un regalo tradicional, las experiencias crean recuerdos, por lo que el 61% de los encuestados señaló que estarían emocionados de recibir un viaje o una experiencia como vacaciones, boletos de avión, spa y sesión de meditación o una clase de cocina como regalo este año. Cuando se trata de dar regalos, considere una aventura de viaje inolvidable o una experiencia inmersiva en esta temporada festiva.

La nueva plataforma de experiencias FIND de Hyatt permite a los miembros de World of Hyatt explorar y regalar más de 200 experiencias exclusivas en todo el mundo, que incluyen:

Las escapadas globales de ensueño están regresando con Japón, Canadá e Italia siendo algunos de los destinos más populares

Con los viajes de placer que continúan aumentando y muchas fronteras ahora abiertas en todo el mundo, los consumidores están priorizando los viajes únicos en la vida con experiencias memorables y oportunidades para conectarse. Según la encuesta, el 62% de los participantes está de acuerdo en que la temporada festiva es un buen momento para marcar un destino de la lista de deseos con algunos de los destinos más populares como Japón, Canadá e Italia.

Los viajeros pueden marcar sus elementos de la lista de deseos en estos hoteles Hyatt nuevos y recientemente renovados en algunos de los destinos más buscados con la familia, como una escapada en pareja o para una aventura en solitario:

Fuji Speedway Hotel (Shizuoka, Japón): Con el impresionante Monte Fuji como telón de fondo y como parte de la marca The Unbound Collection by Hyatt, Fuji Speedway Hotel es un hotel único y poco convencional que ofrece una hospitalidad indulgente y la oportunidad de visitar el icónico circuito de carreras Fuji Speedway y el museo de deportes motorizados.

Con el impresionante Monte Fuji como telón de fondo y como parte de la marca The Unbound Collection by Hyatt, Fuji Speedway Hotel es un hotel único y poco convencional que ofrece una hospitalidad indulgente y la oportunidad de visitar el icónico circuito de carreras Fuji Speedway y el museo de deportes motorizados. Park Hyatt Toronto ( Ontario , Canadá): El renovado Park Hyatt Toronto da la bienvenida a los huéspedes al lujoso barrio de Yorkville , donde los huéspedes pueden recorrer museos y galerías de arte de renombre mundial, disfrutar de un tratamiento en Stillwater Spa o cócteles deliciosamente elaborados con vistas al horizonte de Toronto desde el Writers Room Bar.

El renovado Park Hyatt Toronto da la bienvenida a los huéspedes al lujoso barrio de , donde los huéspedes pueden recorrer museos y galerías de arte de renombre mundial, disfrutar de un tratamiento en Stillwater Spa o cócteles deliciosamente elaborados con vistas al horizonte de desde el Writers Room Bar. The Tribune ( Roma , Italia): Como el primer hotel en Italia en la marca JdV by Hyatt, The Tribune se encuentra entre algunos de los museos, tiendas y cafés más conocidos y se encuentra a poca distancia de algunas de las principales atracciones turísticas de la ciudad, como la Plaza de España y la Fontana de Trevi .

Los programas de lealtad reinan durante la temporada festiva mientras los viajeros intentan aprovechar al máximo los presupuestos

Los programas de lealtad, como World of Hyatt, brindan a los viajeros más formas de ahorrar y más razones para reunirse durante todo el año, especialmente durante la temporada festiva. El sesenta y dos por ciento de los encuestados dijo que usaría un programa de recompensas de viaje que les permita ganar y canjear puntos, ofrezca descuentos y ofrezca experiencias únicas y el 51% dijo que, si hubiera una oferta impresionante del programa de recompensas de viaje, cambiarían sus planes de viaje o harían todo lo posible para ganar y canjear puntos.

Los miembros de World of Hyatt pueden aprovechar al máximo sus próximas estadías y reuniones festivas con valiosas ofertas como "Gane 3x puntos en restaurantes", que permite a los miembros ganar 3 veces más puntos en cena, entrega a domicilio o comida para llevar hasta el 20 de diciembre de 2022 en los restaurantes de hoteles participantes de todo el mundo.

La temperatura continúa impulsando los planes de viaje estacionales: la nieve es la preferencia número uno

Mientras que algunos viajeros pueden buscar un respiro del frío en destinos soleados, el 56% de los encuestados está de acuerdo en que no se siente como la temporada festiva sin nieve. Los viajeros que buscan destinos con la mejor oportunidad de nevadas pueden perseguir sus sueños invernales y experimentar todo lo que la temporada tiene para ofrecer en las propiedades Hyatt, incluidas Grand Hyatt Vail y Park Hyatt Niseko Hanazono en Japón.

Aquellos que ya están ubicados en climas más fríos y les gusta correr hacia el sol en esta época del año pueden buscar destinos de clima cálido y disfrutar de aventuras tropicales en propiedades como Andaz Costa Rica Resort en Peninsula Papagayo y Alila Kothaifaru Maldives.

Datos regionales

Región de las Américas (países encuestados: Brasil, Canadá, México, Estados Unidos)

El 39% de los viajeros prefieren viajar a un lugar más caluroso o soleado que donde viven actualmente, en comparación con el 36% que prefiere un lugar más frío o nevado que donde viven actualmente.

Cuando se les preguntó si los consumidores han viajado para la temporada festiva desde la pandemia, los encuestados se dividieron: 46% sí, 46% no y 8% no estaban seguros.

El 54% de los encuestados señaló que planean extender su tiempo de viaje de temporada festiva para trabajar desde su destino.

El 61% de los encuestados estuvo de acuerdo en que no se siente como la temporada festiva sin nieve.

Las formas más populares para que las personas y sus familias entren en el espíritu festivo incluyen asistir a eventos de temporada en el destino, pasar tiempo de calidad con la familia, escuchar música de temporada en el camino a su destino y tomar fotos de temporada en el destino.

Los destinos más populares de la lista de deseos incluyen Canadá, Grecia e Islandia .

. Cuando se les preguntó sobre las actividades populares en las que los consumidores querrían participar durante la temporada festiva, las principales actividades incluyeron asistir a una fiesta de Año Nuevo, visitar la playa y construir un muñeco de nieve o ángeles de nieve.

Excluyendo las celebraciones navideñas, las principales razones por las que las personas planean viajar son cumpleaños (34%), reuniones familiares (28%) y reuniones con un amigo (28%).

El 67% de los encuestados estaría emocionado de recibir viajes o experiencias en la próxima temporada festiva.

Es probable que el 66% de los encuestados utilice un programa de recompensas de viaje que les permita ganar y canjear puntos, ofrecer descuentos y experiencias únicas.

Más de la mitad de los encuestados (52%) dijeron que cambiarían sus planes de viaje para ganar y canjear puntos si hubiera un impresionante programa de recompensas de viaje.

Las ofertas más populares por las que los encuestados canjearían sus puntos del programa de recompensas de viaje incluyen noches gratis en el hotel y experiencias (por ejemplo, clase de preparación de cócteles, snorkeling con pez payaso).

Al viajar, más de la mitad de los encuestados (71%) dijo que era importante que su destino tuviera alojamientos estacionales / festivos.

Al viajar con la familia, los encuestados señalaron que los hoteles y resorts son su alojamiento preferido (60%).

Acerca de la encuesta

La encuesta fue encargada por Hyatt a través de OnePoll, que realizó una encuesta en línea entre n = 8,500 adultos de 18+ años en 14 países. La encuesta se realizó el 6 de octubre de 2022.

