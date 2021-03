No mês da mulher, empodere sua beleza: veja dicas para manter a saúde da pele

SÃO PAULO, 19 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A forma mais saudável de exercer a sua beleza é respeitando a sua história e refletindo isso inclusive na forma como cuida da sua pele. Mas entre tantos tratamentos disponíveis no mercado, como escolher aquele que melhor se adequa às necessidades da sua rotina? A dermatologista Dra. Ana Malta (CRM 3768 AL) traz dicas do que devemos observar:

1. Escolha o seu profissional com cuidado

Se a beleza não é única, os tratamentos indicados para manter a saúde de cada pele também não são. E nada melhor do que escolher bem o profissional que irá te acompanhar nessa jornada de cuidados. "Procure por amigos que já tenham realizado procedimentos estéticos e tenham tido resultados de acordo com suas expectativas. Busque por clínicas certificadas e que tenham boas recomendações. Nós, profissionais habilitados, temos conhecimento para escolher as melhores e mais seguras opções disponíveis no mercado- estamos sempre de olho nos estudos clínicos e artigos científicos publicados!", explica Dra. Ana.

2. Colágeno ou ácido hialurônico?

A escolha das substâncias usadas para o tratamento da pele depende da avaliação de cada paciente. Com os bioestimuladores de colágeno- como o Sculptra®, da Galderma-, é possível, de forma gradual, estimular a produção de colágeno do corpo. Segundo a Dra. Ana, esta aplicação melhora a textura e restaura a firmeza da pele, além de ajudar a recuperar a sustentação que é perdida não só com o envelhecimento natural, mas também a partir de fatores como o emagrecimento, a prática de esportes de alta performance e o período do pós-parto, por exemplo.

Os preenchedores de ácido hialurônico completam o tratamento da pele ao promover um efeito lifting no rosto, volumizar áreas que o paciente deseje realçar, ou ainda preenchendo linhas estáticas. A linha Restylane®, da Galderma, traz 11 apresentações de ácido hialurônico, que oferecem melhorias à saúde da pele, respeitando as diferenças inatas a cada paciente. Entre elas, os Skinboosters™, perfeitos para restaurar a hidratação e corrigir pequenas imperfeições, melhorando a qualidade da pele como um todo.

"Em muitos casos, não vamos escolher entre uma substância ou outra, mas a recomendação será combinar ambas. Ter como opção uma linha completa de ácido hialurônico atrelada aos benefícios gradativos de um bioestimulador de colágeno permite customizar ainda mais os tratamentos. Essa versatilidade de portfólio e a possibilidade de combinarmos técnicas em prol do resultado, sem dúvida, formam uma super aliada para empoderarmos a individualidade de cada paciente", conclui a dermatologista.

3. Mantenha uma alimentação saudável

Os alimentos ricos em zinco, vitaminas A, B, C e fibras são fundamentais para propiciar uma pele mais macia, além de ajudarem a combater os radicais livres e auxiliarem na produção de colágeno. A dermatologista Dra. Ana Malta (CRM 3768 AL) comenta "Cada vitamina desempenha a sua função. As vitaminas do complexo B são importantes, pois regulam a produção de sebo, deixando a pele com menos oleosidade, enquanto a vitamina C tem o importante efeito antioxidante, por exemplo".

4. Atenção ao sono

Descansar é fundamental para restaurar a energia do corpo e prepará-lo para um próximo dia cheio de tarefas a cumprir. Ajuda a controlar o apetite, melhora o humor e previne o estresse que, acredite, prejudica o aspecto da pele.

Consulte um profissional de saúde habilitado a indicar o tratamento personalizado que traga o tipo de beleza que você busca e, mais do que tudo, os melhores benefícios para a sua pele.

Sobre Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

FONTE Galderma

Related Links

https://www.galderma.com



SOURCE Galderma