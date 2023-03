NO MÊS DA MULHER, FEMAMA CHAMA ATENÇÃO PARA AUTOCUIDADO E SAÚDE FEMININA

Rastreio para o câncer de mama é imprescindível em todas as idades

SÃO PAULO, 8 de março de 2023 /PRNewswire/ -- De acordo com dados do INCA, o número estimado de novos casos de câncer de mama no Brasil, para o triênio de 2023 a 2025, é de 73.610 por ano. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente no país. Em contrapartida, 95% dos casos têm chances de cura quando diagnosticados e tratados na fase inicial da doença, o que reforça a importância do diagnóstico precoce e da realização do rastreio de diferentes formas em todas as idades, por meio de autoconhecimento das mamas (observar, tocar, sentir, conhecer sua forma e estrutura) e, depois dos 4O anos com a mamografia anual. O exame das mamas feito pelo profissional ginecologista deve fazer parte desse rastreio assim que a menina-mulher estiver em fase reprodutiva e para as idosas sempre que for à consulta médica).

Qualidade de vida

Maira Caleffi, Médica Mastologista, Chefe do Serviço de Mastologia do Hospital Moinhos de Vento, Fundadora e Presidente Voluntária da FEMAMA, Presidente do Conselho de Diretores do IGCC (Instituto de Governança e Controle do Câncer) e integrante do Board de Diretores da União Internacional de Controle de Câncer (UICC) em Genebra enfatiza que não é exagero afirmar que ter acesso ao diagnóstico precoce salva vidas. "O cuidado integral à saúde da mulher precisa estar presente durante desde todo ano, e não apenas em outubro. Realizar consultas de rotina e exames anuais são essenciais para desfrutarmos de uma vida mais longa e com qualidade por isso aproveitamos esse mês dedicado às mulheres para relembrar da importância de se cuidar sempre, em todas as fases da vida". A seguir, confira as principais recomendações para as diferentes faixas etárias.

A PARTIR DE 30 ANOS

Os casos de câncer de mama nessa faixa etária estão aumentando principalmente em famílias com muitos casos de câncer . Para mulheres com menos de 35 e que nunca amamentaram há mais dificuldade de detecção de nódulos por imagem e por isso não se faz o exame de rotina na grande maioria dos casos. Assim, é necessário fazer até biópsias em casos de nódulos para excluir ou confirmar o diagnóstico de câncer. Ao perceber qualquer problema na mama, a mulher deve procurar um médico especializado.

A PARTIR DE 40 ANOS

Aos 40/ 45 anos, o índice de desenvolvimento do câncer de mama aumenta, por isso a importância de começar a fazer o rastreamento com mamografia. A FEMAMA recomenda a realização anual da mamografia bilateral a partir dos 40 anos em mulheres assintomáticas, como define a Lei 11.664/2008 e a maioria das sociedades médicas.

A PARTIR DE 50 ANOS

Conforme a idade avança, ocorrem mais casos de câncer de mama na mulher. Ele está associado ao excesso de peso, à obesidade, ao sedentarismo, ao abuso de álcool e ao uso excessivo de hormônios na fase da menopausa. Para aquelas mulheres que precisam usar faz-se necessário controle rigoroso principalmente em usuárias por mais de 5 anos.

A PARTIR DE 60 ANOS OU MAIS

É fundamental continuar fazendo o rastreamento com mamografia. A recomendação é realizar mamografia anualmente a partir dos 40. Após os 70 é importante que a mulher continue fazendo consultas anuais ao ginecologista e siga as recomendações sobre a realização de exames de forma personalizada, de acordo com o histórico de saúde que ela apresenta.

Sobre a FEMAMA

A Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama é uma organização sem fins econômicos que trabalha para reduzir os índices de mortalidade por câncer de mama em todo o Brasil, lutando por mais acesso a diagnóstico e tratamento ágeis e adequados. Com foco em advocacy, a instituição busca influenciar a formação de políticas públicas para defender direitos de pacientes, ao lado de mais de 70 ONGs de apoio a pacientes associadas em todo o país. Conheça o trabalho da FEMAMA: femama.org.br

