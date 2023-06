No mês de Conscientização da Catarata, pesquisa Alcon mostra papel da boa visão na qualidade de vida

89% dos brasileiros entrevistados consideram a visão como um dos aspectos mais importantes do envelhecimento 1

Quase metade dos brasileiros que se submeteram à cirurgia de catarata concordam que agora têm a visão de alguém mais jovem como resultado do procedimento 1

Os resultados destacam que ainda existem concepções desatualizadas sobre a cirurgia de catarata, revelando a necessidade de informar os brasileiros sobre o procedimento e as opções de tratamento disponíveis1

SÃO PAULO, 26 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Neste mês de Conscientização da Catarata, a Alcon, líder mundial em cuidados com a visão, divulga os resultados da pesquisa global De Olho na Catarata – uma Pesquisa Alcon 2023 (Alcon Eye On Cataract Survey 2023). Participaram da investigação pacientes com mais de 50 anos, residentes no Brasil, em situação de pré e pós-cirurgia de catarata que receberam o diagnóstico nos últimos cinco anos, além de brasileiros acima de 50 anos que não foram diagnosticados com catarata e não foram submetidos à cirurgia.1,*

Os resultados revelam que a cirurgia de catarata pode dar aos pacientes a impressão de que sua visão voltou no tempo, com quase metade (47%) dos que passaram pela cirurgia concordando que se sentem com a visão de alguém mais jovem.1 Além disso, a visão é o segundo aspecto mais importante do envelhecimento (89%) para os brasileiros, junto à mobilidade (também 89%), ficando atrás da memória (90%) com diferença de apenas um ponto percentual. 1

A pesquisa De Olho na Catarata, realizada entre março e abril de 2023 no Brasil*, bem como em outros nove países do mundo, teve como objetivo avaliar o entendimento e as percepções sobre catarata entre a população que está envelhecendo. A pesquisa ressalta a importância de se cuidar da visão, especialmente em relação ao conhecimento sobre a cirurgia de catarata, em busca do envelhecimento saudável. Isso está conectado ao conceito do pró-aging, movimento que vem se firmando com uma nova e engajada maneira de encarar o amadurecimento a fim de que aconteça com saúde.

Os resultados são relevantes para a população brasileira, já que pesquisa do IBGE de 2021 apontou intenso crescimento na faixa da população acima dos 60 anos. Segundo o instituto, em dez anos, a parcela de pessoas a partir dessa faixa etária passou de 11,3% para 14,7% dos brasileiros. Em números absolutos, esse grupo passou de 22,3 milhões para 31,2 milhões, crescendo 39,8% no período.2

A recuperação da visão promovida pela cirurgia de catarata oferece uma oportunidade de mudança, melhorando a qualidade de vida dos brasileiros com mais de 50 anos

"A cirurgia de catarata é um procedimento que deve ser considerado prioritário, especialmente para aqueles que querem levar uma vida saudável e ativa enquanto envelhecem. Com o aumento da população brasileira acima de 60 anos, devemos ampliar a conversa sobre catarata, informando sobre o procedimento e as opções de lentes, para que mais pessoas possam viver mais saudáveis e felizes em seus anos prateados", diz Fabio Almeida, Head da área de negócios Cirúrgica e Country Manager Alcon Brasil.

Quanto aos benefícios do tratamento, esses ficaram evidentes nos resultados da pesquisa: os pacientes pós-cirúrgicos concordam que tiveram uma melhora na qualidade de vida (78%) e na qualidade de visão (91%).

"A Alcon segue focada em investir em pesquisa clínica e inovações em produtos", diz Almeida. "Os resultados da Pesquisa Alcon De Olho Na Catarata 2023 são igualmente importantes pelo aspecto humano por destacar o impacto da tecnologia em lentes intraoculares, como as de correção de presbiopia", conclui o executivo, ao citar o avanço do setor oftalmológico ao longo dos últimos anos.

Afinal, ao discutir detalhes da cirurgia de catarata, quando o cristalino é substituído por lentes intraoculares, médicos oftalmologistas e pacientes podem optar pelo uso de lentes intraoculares de alta tecnologia que corrigem a um só tempo catarata e presbiopia (a famosa "vista cansada"), diminuindo em muitos casos a dependência de óculos.

"A pesquisa mostra que, após a cirurgia, a porcentagem de pacientes que relataram dependência de óculos caiu de 81% (antes da cirurgia) para 53%", comenta Almeida.

A pesquisa mostra necessidade de informar melhor a população sobre a catarata O aparecimento da catarata é natural no processo de envelhecimento humano. Mas, apesar da importância dada à visão entre a população pesquisada, ainda há concepções desatualizadas sobre o procedimento:1

64% dos brasileiros ainda acreditam que terão que fazer uso de curativo após a cirurgia. 1

35% do público não sabe que a cirurgia de catarata é um procedimento indolor. 1

30% dos brasileiros 50+ não sabem que o tratamento é realizado por meio do implante de lente intraocular. 1

40% dos brasileiros com mais de 50 anos ainda não sabem que podem escolher entre vários tipos de lentes intraoculares para atenderem às suas necessidades específicas.1

O mês de junho é conhecido como o Mês da Conscientização sobre a Catarata em diversos países para estimular o debate sobre essa doença ocular. É comum que as pessoas com catarata pensem que os primeiros sintomas – visão embaçada ou nublada, cores desbotadas – sejam sinais naturais de envelhecimento e, por isso, deixam muitas vezes de buscar a orientação de um(a) médico(a) oftalmologista.

Portanto, é importante que as pessoas com mais de 50 anos façam exames visuais anualmente com um especialista. Entender a progressão da doença, quando a cirurgia de catarata é necessária, como ela é realizada e quais lentes intraoculares estão disponíveis para cada caso em particular devem ser temas discutidos.

* Os participantes da pesquisa no Brasil totalizaram 701, incluindo 201 pacientes pré e pós-cirurgia de catarata com mais de 50 anos de idade que receberam o diagnóstico nos últimos cinco anos (receptores de lentes intraoculares monofocais e multifocais) e 500 pessoas com mais de 50 anos de idade que não foram diagnosticadas com catarata e não foram submetidas à cirurgia. Além do Brasil, a pesquisa também foi realizada em nove outros mercados: Alemanha, Austrália, China, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, Índia, Itália e Japão. No total, 7.331 pessoas em todo o mundo participaram da pesquisa.

Sobre a Alcon A Alcon ajuda as pessoas a verem melhor e de maneira brilhante. Como líder global em cuidados com a visão e com mais de 75 anos de história e experiência, a Alcon oferece o mais amplo portfólio de produtos para melhorar a visão e a vida das pessoas. Os produtos das divisões Cirúrgica e Vision Care (Cuidados com a Visão) impactam anualmente mais de 260 milhões de pacientes com catarata, glaucoma, doenças da retina e erros de refração em mais de 140 países. São mais de 25 mil colaboradores em todo mundo, dedicados a aprimorar a qualidade de vida dos pacientes por meio de produtos inovadores, parcerias com profissionais de oftalmologia e programas que promovem o acesso a produtos e a procedimentos oftalmológicos de qualidade. Saiba mais no site da Alcon.

Referências

Alcon Data on File, De Olho na Catarata – uma Pesquisa Alcon 2023 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2021. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/34438-populacao-cresce-mas-numero-de-pessoas-com-menos-de-30-anos-cai-5-4-de-2012-a-2021. Acesso em jun. 2023 .

