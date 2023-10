Noblu Sports e Holding Souza Participações anunciam união e projeto de internacionalização

Empresa abre na próxima semana a primeira unidade internacional, em Portugal

CAMPINAS, Brasil, 17 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Noblu Sports - especializada na organização de eventos e desenvolvimento de ações de marketing esportivo para empresas, atletas em atividade e ex-atletas, no mercado há 19 anos – está unindo seus negócios com a Holding Souza Participações, que tem como o CEO Pedro Henrique Escodro de Souza, filho do ex-jogador Deco e Jeferson Barbosa Rosa. Além de reforçar a marca no mercado interno de eventos esportivos, a fusão das empresas também visa a expansão dos negócios para o exterior, um mercado em forte crescimento, movimentando cerca de US$121 bilhões no mundo todo.

Pelo negócio, a recém-criada Holding Souza Participações adquiriu 45% das ações da Noblu, fundada pelo empresário Augusto D'Ottaviano, que permanecerá como acionista majoritário e CEO da empresa. "Essa união aconteceu de forma rápida e vem agregar à Noblu a expertise, o conhecimento e os contatos do Pedro no mundo esportivo mundial, visando o fortalecimento interno da marca e os projetos de expansão internacional", explica D'Ottaviano.

Pedro Souza, por sua vez, que morou em Portugal por muitos anos, hoje residindo no Brasil, sempre teve uma forte ligação com o meio esportivo nacional e internacional por influência e convívio com o pai. "Decidimos pela criação da Holding com a finalidade de nos unir à Noblu, uma empresa tradicional, com 19 anos de mercado, e referência no mundo esportivo, tanto na organização de provas como em oferecer pacotes de soluções de marketing esportivo para empresas", conta Souza.

Além de planos para expandir a atuação da Noblu no Brasil, organizando provas esportivas e desenvolvendo projetos completos para empresas – neste ano a empresa deve fechar com crescimento de 23% -, a parceria também já nasce com a internacionalização da marca. O primeiro passo é a abertura de um escritório na cidade do Porto, em Portugal, onde Pedro viveu. "Já temos um nome consolidado e conhecido em Porto e vamos usá-lo como ponto de partida para essa internacionalização", afirma. "Esse escritório está sendo inaugurado no próximo dia 20 e de lá vamos partir para outros países do continente."

D'Ottaviano e Souza revelam que Portugal é um país com grandes oportunidades para a Noblu. "Queremos ajudar atletas e empresas na organização de eventos de várias modalidades, aproveitando nossa expertise", adianta D'Ottaviano, citando, como exemplos, os jogos organizados pela Noblu para ex-atletas como Amoroso, Elano e Luís Fabiano, e ativações de marcas através do esporte como Hospital Vera Cruz e PUCCampinas, por exemplo.

