Nobu Hospitality lançará hotel e restaurante na deslumbrante ilha de Santorini, na Grécia

Situado na fascinante costa nordeste da ilha, o hotel boutique oferecerá um restaurante exclusivo Nobu, um spa completo, academia, piscina infinita de dois níveis e cinco luxuosas villas com piscina, além de vistas panorâmicas da Caldera e do Mar Egeu de sua localização privilegiada na falésia em Imerovigli. A apenas 10 minutos de carro da encantadora cidade costeira de Oia e 20 minutos do aeroporto internacional de Santorini (Thira), o hotel está bem posicionado ao longo da famosa trilha Oia-Fira que se estende entre Oia e Fira, a capital cosmopolita de Santorini.

A Nobu Hospitality firmou um acordo de gestão de longo prazo com a MonteRock International (MRI), um grupo com mais de 25 anos de experiência em uma variedade de setores essenciais, incluindo hospitalidade, mídia, alimentação e bebidas, imóveis, bancos e tecnologia industrial.

Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality, declarou: "Estamos muito animados em vir a Santorini e trabalhar com a comunidade local neste projeto empolgante. Santorini é um dos destinos mais apreciados do mundo por sua beleza rara, sua famosa culinária distinta, sua arquitetura pintada em branco em um cenário de falésias íngremes e pores do sol dramáticos que iluminam o céu e o mar. Estamos entusiasmados para convidar os moradores da ilha, bem como os viajantes internacionais, para vivenciar o estilo de vida Nobu neste destino tão especial."

Alfredo Longo, CEO da MonteRock International, disse: "Estamos muito orgulhosos da colaboração sólida que temos tido com a marca Nobu ao longo dos anos, e agora estamos mais do que felizes em expandir juntos no setor de hospitalidade. Nesta pintura incrível que é a ilha de Santorini, o melhor do que o estilo de vida Nobu e sua culinária têm a oferecer será servido em um "cenário perfeito", atendendo a todas as necessidades com o mais alto padrão."

Somando ao portfólio europeu da Nobu Hospitality, o lançamento do Nobu Hotel and Restaurant Santorini marca o 26º hotel em todo o mundo e o décimo hotel no continente europeu, com propriedades em Roma, San Sebastián e Hamburgo também em desenvolvimento.

FONTE Nobu Hospitality

