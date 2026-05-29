Nocpix lance la lunette de visée thermique haute définition BOLT H50R pour la chasse nocturne

HEFEI, Chine, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- Nocpix, spécialisé dans l'avancement de l'imagerie électro-optique extérieure, a annoncé aujourd'hui le lancement de la lunette de visée thermique BOLT H50R. Conçue pour la chasse nocturne et l'observation de la faune, la lunette de visée thermique intègre un capteur thermique 640×512 avec une résolution thermique de mesure (NETD) ≤ 18 mK pour améliorer la détection des cibles dans les environnements à faible contraste.

Nouveau venu dans la gamme BOLT, le H50R est conçu pour offrir une combinaison équilibrée d'imagerie haute résolution et de simplicité d'utilisation, ce qui en fait une option polyvalente pour les chasseurs amateurs et les professionnels expérimentés des activités de plein air.

Imagerie améliorée pour une meilleure reconnaissance nocturne

Au cœur du BOLT H50R se trouve un capteur thermique 640×512 avec une NETD ≤ 18 mK, l'un des niveaux de bruit les plus faibles de sa catégorie. Cela permet d'améliorer la sensibilité et la clarté de l'image dans les environnements à faible contraste, où les différences de température sont essentielles pour détecter des cibles.

La lunette de visée est équipée d'un objectif de 50 mm F1.0 et offre une portée de détection allant jusqu'à 2 600 mètres. Cette configuration optique garantit une observation à longue portée, permettant aux utilisateurs d'identifier avec certitude les espèces de gibier et d'évaluer les structures corporelles à partir de la végétation environnante, pour une prise de décision plus sûre sur le terrain.

Conception conviviale pour un fonctionnement nocturne prolongé

La lunette de visée thermique BOLT H50R est conçue pour une utilisation pratique dans toute une série de scénarios de chasse nocturne, y compris le balayage de terrains dégagés, l'identification de cibles dans des conditions de faible luminosité et le maintien de la conscience de la situation au cours de sessions nocturnes prolongées. Elle offre une autonomie d'environ 9 heures, ce qui permet une utilisation prolongée sur le terrain, avec moins d'interruptions.

Le système est doté d'un schéma de commande simplifié et d'une interface rationalisée, ce qui permet une utilisation plus directe sur le terrain. Cette conception rend la lunette de visée thermique accessible aux nouveaux utilisateurs tout en convenant aux chasseurs expérimentés qui ont besoin d'une optique secondaire fiable.

En combinant une capacité d'imagerie améliorée, une facilité d'utilisation et une valeur totale, le BOLT H50R élargit encore le gamme de la série BOLT. Le modèle est conçu pour détecter et observer des cibles de manière cohérente dans le cadre de scénarios de chasse nocturne clqssiques, offrant ainsi une option pratique aux utilisateurs exigeant des performances fiables dans le cadre d'une utilisation régulière sur le terrain.

À propos de Nocpix | One Step Ahead

Nocpix s'engage à développer des optiques thermiques de nouvelle génération pour les chasseurs et les professionnels des activités de plein air, en combinant une technologie de capteur avancée avec une conception axée sur le terrain pour offrir une imagerie et une expérience utilisateur toujours supérieures.

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