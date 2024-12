Nofar Energy innove dans le domaine du stockage par batterie : signature du premier contrat d'achat de flexibilité à long terme à prix fixe pour un projet BESS allemand

TEL AVIV, Israël, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Nofar Energy (TASE : NOFR), un producteur d'électricité indépendant (IPP) mondial coté en bourse et spécialisé dans les énergies renouvelables et les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), a obtenu un contrat d'achat de flexibilité (FPA) à prix fixe d'une durée de 7 ans pour son projet Stendal Battery Energy Storage System (BESS) en Allemagne (104,5 MW/209 MWh). Cet accord pionnier garantit un flux de trésorerie stable et à long terme pour le projet, tout en éliminant le risque de marché. Il s'agit du tout premier accord physique à prix fixe pour un projet BESS en Europe continentale, ce qui constitue un nouveau précédent dans le secteur du stockage de l'énergie.

L'accord, conclu avec une grande entreprise mondiale du secteur de l'énergie, rapportera à Nofar Energy un montant estimé entre 85 et 95 millions d'euros sur une période de 7 ans (2027-2033), avec une option de démarrage anticipé sur une base marchande avant janvier 2027.

Cette structure innovante offre un moyen compétitif et fiable de rendre les projets BESS à grande échelle bancables, en particulier dans des marchés de l'énergie volatils. Alors que des accords similaires, comme les contrats d'achat d'électricité (CAE), sont bien établis pour les projets solaires et éoliens, l'utilisation d'accords à prix fixe pour les projets de stockage en est encore à ses balbutiements sur les marchés européens et mondiaux. Cet accord représente une étape importante dans le développement des structures du marché du stockage et dans la croissance du secteur du stockage par batterie.

La société énergétique mondiale qui a conclu ce Tolling Agreement avec Nofar Energy est un leader dans l'industrie de l'énergie, avec une solide notation de qualité investissement. L'entreprise est présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie et se concentre principalement sur le développement et la gestion des énergies renouvelables et des systèmes de stockage en batterie, ainsi que sur les centrales électriques conventionnelles à production flexible et les vastes opérations de négoce d'électricité et de gaz.

Cet accord historique garantit non seulement un flux de revenus prévisibles pour le projet Stendal BESS, mais renforce également la position de Nofar Energy sur le marché mondial du stockage de l'énergie. L'accord de prix fixe garantit un flux de revenus constant et stable, supprime l'exposition aux fluctuations du marché et offre une plus grande souplesse de financement. Cette structure crée un avantage concurrentiel, en particulier lorsqu'il s'agit d'obtenir un financement de projet à des conditions favorables.

Nadav Tenne, CEO de Nofar Energy, déclare :

« Nous sommes ravis d'annoncer ce contrat unique de péage à prix fixe pour le projet Stendal, notre premier projet de stockage en Allemagne. Cet accord ne garantit pas seulement des revenus à Nofar Energy, mais renforce également notre partenariat avec l'une des sociétés énergétiques les plus importantes et les plus respectées au monde. Cet accord innovant positionne Nofar à l'avant-garde du marché mondial du stockage de l'énergie et valide nos capacités commerciales et technico-économiques. La stabilité apportée par cet accord nous permettra de financer le projet à des conditions favorables et d'améliorer le rendement de nos capitaux propres. Nous remercions notre partenaire pour cette opportunité et nous nous réjouissons des futures collaborations en Allemagne et au-delà. »

Nofar Energy a récemment annoncé une nouvelle étape importante dans ses activités de stockage de batteries avec la signature d'un financement de 152 millions GBP pour son projet Cellarhead Battery Energy Storage System (BESS) au Royaume-Uni, d'une capacité de 300 MW/624 MWh. Le financement du projet Cellarhead a été mené par Atlantic Green, la filiale britannique BESS de Nofar Energy. Le financement est assuré par un consortium de bailleurs de fonds de premier plan, dont Goldman Sachs, Santander, Bank Hapoalim et Bank Leumi, Goldman Sachs agissant en tant que banque structurante, arrangeur principal mandaté et prêteur. La participation de ces institutions financières de premier plan souligne la reconnaissance mondiale de la plateforme BESS britannique de Nofar Energy, Atlantic Green, le projet Cellarhead Battery et son importance pour la transition énergétique du Royaume-Uni.

Nofar, un chef de file mondial des énergies renouvelables et du BESS

Nofar Energy continue de renforcer sa position de leader mondial dans les énergies renouvelables et le stockage par batterie, avec un portefeuille croissant de 10 GW d'énergies renouvelables et 10 GWh de projets de stockage en batterie dans dix pays. Parmi ceux-ci, 2,4 GW et 1,2 GWh, respectivement, sont déjà raccordés ou en cours de construction. En mettant fortement l'accent sur l'Europe et avec des opérations sur plusieurs marchés, Nofar Energy est reconnu pour son approche innovante des solutions énergétiques et son engagement en faveur du développement durable.

Cet accord historique avec une grande entreprise mondiale du secteur de l'énergie, ainsi que le succès du financement du projet BESS de Cellarhead au Royaume-Uni, ouvrent la voie à de futurs accords de cette nature. Ces réalisations permettent à Nofar Energy de tirer parti de sa grande expertise et de sa présence sur le marché pour des contrats pionniers à prix fixe pour d'autres projets de stockage d'énergie par batterie. Cette approche permettra également de soutenir des solutions de financement à long terme attrayantes dans l'ensemble du portefeuille croissant de Nofar, consolidant ainsi son rôle de leader du stockage de l'énergie.

