Noivado de Influenciadora, Mamá Castilho, Agita a Web

SÃO PAULO, 4 de setembro 2019 /PRNewswire/ -- No último mês de agosto, aconteceu a oficialização do noivado da influenciadora Mamá Castilho e Rafael Jordão, empresário do grupo Óticas Carol. Mamá e Rafael se conheceram em 2013, através de amigos em comum. Mesmo ano que a blogger começou a bombar nas redes sociais. "Meus seguidores torciam muito por esse momento. Acompanham meu relacionamento com o Rafa desde o começo de minha carreira como influenciadora, a qual ele sempre apoiou muito. Quem me segue, sempre soube do meu sonho em me casar e constituir uma família, a repercussão foi tanta que bateu o recorde de visualizações e curtidas no meu Instagram", disse Mamá.O casal ficou noivo durante uma viagem para a Índia, em novembro de 2018 e isso gerou muita expectativa nos fãs da blogger. "Nunca imaginei que ele me pediria em casamento nessa viagem. Já estávamos reformando nosso apartamento e eu sempre compartilhei isso com meus seguidores. Ele sempre soube da importância que isso tinha para mim, então, organizou tudo com um casal de amigos para que filmassem o pedido no nosso último dia de viagem na Índia e foi mágico", afirmou Mamá.