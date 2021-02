Nombramiento de Jordi Tasias como Responsable de la oficina de México

MONTREAL y CIUDAD DE MÉXICO, 15 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un grupo de inversión mundial, anunció hoy el nombramiento de Jordi Tasias como Director General de la subsidiaria de la CDPQ en México, puesto en el que se encargará de supervisar América Latina, excluyendo Brasil.

El Sr. Tasias sustituirá a Alonso García Tamés y desempeñará un papel esencial en el establecimiento y desarrollo de relaciones con instituciones públicas y privadas clave para reforzar la presencia de la CDPQ como socio duradero e inversionista de capital constructivo en la región de América Latina. Además, formará parte del Comité de Gestión de CDPQ Global.

El Sr. Tasias se unió a CDPQ México en 2018 y ha estado apoyando activamente la estrategia de inversión de CDPQ en diferentes clases de activos, y desempeñando responsabilidades de desarrollo de negocios. Es miembro del Consejo de Administracion de varias empresas en México y Colombia.

"Nos sentimos muy agradecidos por el excelente liderazgo que ha demostrado Alonso desde 2016 y le deseamos la mejor de las suertes en sus retos futuros. Al mismo tiempo, nos entusiasma que Jordi dirija nuestras operaciones en México y en la región de AL, y de que podamos seguir beneficiándonos de su experiencia y relaciones que contribuyen a nuestro objetivo de ser un socio de preferencia en todos los mercados donde operamos", expresó Marc-André Blanchard, Vicepresidente Ejecutivo y Director de CDPQ Global. "Además, la perspectiva internacional que ha desarrollado con su experiencia en Europa y América Latina apoyará la misión de nuestro Comité de Gestión Global de seguir avanzando en temas fundamentales para el mundo, incluyendo el cambio climático y la inversión sostenible".

"Me siento muy complacido asumiendo este nuevo cargo y espero contribuir a la estrategia de CDPQ en la región junto con nuestro talentoso equipo en México y los colegas de todo el mundo", comentó Jordi Tasias. "Seguimos viendo oportunidades para acompañar a nuestros socios actuales y nuevos con nuestro enfoque de capital constructivo y nos comprometemos en crear un mundo más sostenible para nuestros socios, clientes, empleados y para la sociedad en su conjunto".

Antes de unirse a la CDPQ en 2018, Jordi pasó cerca de 20 años en Banca de Inversion, primero en Europa y, desde 2011 en México con BBVA. Además, trabajó en KPMG Corporate Finance en Madrid y Londres.

Acerca de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

En la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), invertimos de manera constructiva para generar rendimientos sostenibles a largo plazo. En nuestra calidad de grupo de inversión mundial que administra fondos para planes públicos de jubilación y seguros, trabajamos junto con nuestros socios para crear empresas que impulsen el rendimiento y el progreso. Nos encontramos activos en los principales sectores de mercados financieros, capital privado, infraestructura, bienes raíces y deuda privada. Al 30 de junio de 2020, los activos netos de CDPQ superaron los CAN$ 333,000 millones. Para obtener más información, visite el sitio: cdpq.com, síganos en Twitter @LaCDPQ o consulte nuestras páginas de Facebook o LinkedIn.

Para más información:

Conrad Harrington

Director Sénior de Relaciones con los Medios Internacionales

+1 514 847 5493

[email protected]

FUENTE Caisse de dépôt et placement du Québec

