Nombramiento de los 10 principales jóvenes voluntarios de los Estados Unidos de 2019 en la 24a. edición anual de los Prudential Spirit of Community Awards

WASHINGTON, 6 de mayo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Por proyectos de servicio comunitario que van desde la realización de una iniciativa de salud mental juvenil hasta la recolección de libros para niños en todo el país, 10 estudiantes fueron nombrados hoy los principales jóvenes voluntarios de los Estados Unidos de 2019 en los premios The Prudential Spirit of Community Awards, un programa nacional patrocinado por Prudential Financial en asociación con la National Association of Secondary School Principals (Asociación Nacional de Directores de Escuelas Secundarias, NASSP).