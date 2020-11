Nombran a Nuevos Miembros Independientes de la Junta Directiva de Univision

MIAMI, NUEVA YORK y CIUDAD DE MÉXICO, 11 de noviembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Searchlight Capital Partners, LP ("Searchlight"), una firma privada de inversión internacional, ForgeLight LLC ("ForgeLight"), una empresa de operación e inversión dedicada a los sectores de medios de comunicación y tecnología para el consumidor, y Grupo Televisa, S.A.B. ("Televisa"), una empresa de medios líder en la producción de contenido audiovisual en español, anunciaron hoy el nombramiento de miembros independientes de la junta directiva restructurada de Univision Holdings, Inc. ("Univision"), la principal empresa de medios dirigida a los hispanos en Estados Unidos. La nueva junta directiva iniciará sus funciones cuando se finalice la adquisición de una participación mayoritaria en Univision, que se anunció previamente, y la cual se tiene prevista para fines de este año.

Los miembros independientes son cuatro destacados líderes empresariales hispanos en Estados Unidos, con un profundo entendimiento colectivo de las audiencias hispanohablantes de Univision en Estados Unidos y las comunidades a las que la compañía presta servicios, quienes además cuentan con considerable experiencia en aspectos financieros y de operaciones en diversos sectores. Después del cierre de la operación de compra, esta nueva junta directiva supervisará la estrategia de Univision mientras aumenta el impulso reciente en contenido y programación, expandiendo su cartera de productos publicitarios, realzando considerablemente su presencia digital, y con el mejor contenido de su tipo por medio de su colaboración continua con Televisa.

Los nuevos miembros de la junta directiva incluyen:

"Estos cuatro miembros de la junta directiva están entre los más prominentes y consumados líderes empresariales hoy en día en Estados Unidos, y es un honor para nosotros que hayan aceptado unírsenos para impulsar la nueva fase de crecimiento de Univision", dijo Wade Davis, Director General y Fundador de ForgeLight, quien se desempeñará como Director General de Univision cuando se concluya la adquisición. "Trabajamos arduamente para no solo reclutar a los miembros de la junta directiva con mayor valor agregado y complementarios, sino también para ampliar considerablemente la representación de la junta directiva, de manera que refleje la comunidad a la que Univision presta servicios. Cada uno de los cuatro directores nuevos aporta pasión para nuestra misión. Ellos entienden el extraordinario potencial de Univision como una plataforma para impulsar la innovación, crear contenido que defina al mercado y tener una relación más estrecha con una de las audiencias más importantes en Estados Unidos".

Eric Zinterhofer, Socio Fundador de Searchlight, agregó, "La nueva junta directiva de Univision reúne a un impresionante grupo de personas con especialidades complementarias apoyadas por considerable experiencia estratégica y operativa. En nombre del nuevo grupo de propietarios de Univision, deseo agradecer a los miembros salientes de la junta directiva por su servicio y liderazgo, quienes han sido fundamentales para forjar la exitosa trayectoria de servicio a la comunidad hispana en Estados Unidos por Univision".

Los nuevos miembros de la junta directiva se sumarán a representantes de ForgeLight, Searchlight y Televisa, la cual seguirá teniendo una considerable participación en Univision. Dichos miembros de la junta directiva serán nombrados en el futuro.

Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia, Co-Presidentes Ejecutivos de Televisa, dijeron, "Nos complace que un grupo tan distinguido de líderes, que reflejan de manera representativa la audiencia mayormente hispana de Univision, se incorporen a la junta directiva de la empresa. Es la mejor junta directiva que la Compañía ha tenido en su historia. En Televisa estamos entusiasmados de continuar esta exitosa colaboración con Univision para seguir ofreciendo contenido innovador y de alta calidad a un grupo demográfico hispanohablante que es cada vez más numeroso en Estados Unidos".

Acerca de Marcelo Claure

Marcelo Claure es Director General de SoftBank Group International y Director Ejecutivo de Operaciones de SoftBank Group Corp., donde está a cargo de la dirección estratégica de SoftBank. También dirige SoftBank Latinoamérica Fund de $5 mil millones de dólares, que se dedica a invertir en oportunidades de desarrollo tecnológico en toda la región, además del recién creado SB Opportunity Fund, un fondo de $100 millones de dólares centrado en invertir en emprendedores de descendencia afroamericana.

Anteriormente el Sr. Claure se desempeñó como Presidente y Director Ejecutivo, y luego como Presidente Ejecutivo de Sprint, donde ha sido extensamente reconocido por entregar los mejores resultados financieros en los 120 años de historia de Sprint, y por diseñar su exitosa venta a T-Mobile U.S. Previamente, el Sr. Claure fundó Brightstar, que bajo su liderazgo llegó a ser la mayor compañía internacional de distribución y servicios inalámbricos, y la más grande empresa propiedad de hispanos en la historia de Estados Unidos, con operaciones en más de 50 países e ingresos de más de $10 mil millones de dólares.

El Sr. Claure es miembro de la junta directiva de ARM y se desempeña como Presidente Ejecutivo de WeWork y Presidente de la junta directiva de Fortress. También es el Presidente del Club Bolívar, el más popular y exitoso equipo de fútbol de Bolivia; uno de los dueños y Presidente de la junta directiva de Inter Miami CF, el equipo de MLS que hizo su debut este año; y, desde hace poco, uno de los dueños de Girona FC.

El Sr. Claure inmigró a Estados Unidos de Bolivia y se le destacó en el proyecto "Great Immigrants: The Pride of America" de Carnegie Corporation of New York.

Acerca de Oscar Muñoz

Oscar Muñoz es Presidente Ejecutivo de la junta directiva de United Airlines Holdings y anteriormente fue el Director Ejecutivo y Presidente de la empresa, donde desempeñó un papel integral en instituir el nuevo espíritu de United. Bajo su liderazgo, United inició su transformación para escuchar a sus clientes y enfocarse en ellos, y poniéndolos en el centro del negocio. Esta nueva mentalidad ayudó a producir un sólido desempeño operativo y financiero, trimestre tras trimestre. El Sr. Muñoz es miembro de la junta directiva de United Airlines desde 2010 y fue miembro de la junta de Continental Airlines, Inc. de 2004 a 2010.

Antes de trabajar en United, el Sr. Muñoz se desempeñó como Presidente y Director Ejecutivo de Operaciones de CSX Corporation, una destacada empresa de transporte de carga. Durante su tiempo en CSX, esta pasó a ser líder del sector en atención al cliente, confiabilidad y desempeño financiero. Fue seleccionada por Institutional Investor como una de las empresas más respetadas por una década de excelente desempeño financiero, lo que incluyó aumentar sus ingresos operativos en casi 600%. Anteriormente en su carrera, el Sr. Muñoz ocupó diversos cargos financieros y estratégicos en algunas de las marcas al consumidor más conocidas del mundo, entre ellas AT&T, Coca-Cola Enterprises y PepsiCo.

El Sr. Muñoz inmigró a Estados Unidos de México, y fue nombrado uno de los "100 hispanos más influyentes" por la revista Hispanic Business.

Acerca de María Cristina "MC" González Noguera

MC González Noguera es Vicepresidenta Senior de Asuntos Públicos Internacionales de The Estée Lauder Companies. Anteriormente se desempeñó como Asesora Especial del Presidente y Directora de Comunicaciones de la Primera Dama Michelle Obama, donde estuvo a cargo de dirigir la planificación estratégica a largo plazo y formulación de mensajes de la Primera Dama.

Con anterioridad a la Casa Blanca, la Sra. González Noguera fue Vicepresidenta de Comunicaciones Corporativas de The Estée Lauder Companies y Directora General de la firma Chlopak, Leonard, Schechter & Associates en Washington, D.C., donde supervisó comunicaciones y campañas sobre temas particulares a favor de una variedad de clientes.

La Sra. González Noguera también es miembro de la junta directiva de UnidosUS (anteriormente el National Council of La Raza - NCLR), la entidad más grande dedicada a la defensa y los derechos civiles de los latinos.

Acerca de Gisel Ruiz

Gisel Ruiz es miembro de la junta directiva de Cracker Barrel Old Country Store, Inc. y Vital Farms, Inc. Previamente fue Directora Ejecutiva de Operaciones de Sam's Club, donde estuvo a cargo de supervisar operaciones, bienes raíces e innovación en los clubes, entre otras responsabilidades, para la empresa de clubes de almacenes con ingresos anuales de $65 mil millones de dólares y más de 100,000 empleados en aproximadamente 600 establecimientos en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico.

Durante su ilustre carrera, la Sra. Ruiz ocupó diversos cargos de alta dirección en Walmart Inc., entre ellos Vicepresidenta Ejecutiva de Personal Internacional de Walmart International, donde supervisó todos los aspectos de Recursos Humanos apoyando a más de un millón de asociados en 27 países. Antes de trabajar para el ramo internacional, fue Vicepresidenta Ejecutiva y Directora Ejecutiva de Operaciones de Walmart en Estados Unidos, con ingresos anuales de más de $279 mil millones de dólares, donde estaba cargo de la protección de sus principales activos, bienes raíces, innovación comercial y operaciones en más de 4,100 tiendas, entre otras labores.

Durante su trayectoria en Walmart, la Sra. Ruiz fue miembro de varias juntas directivas, entre ellas las de Walmart Foundation Board, Walmart de México S.A. de C.V. y Yihaodian.

Acerca de Univision

Como la principal empresa de medios de comunicación dirigidos a los hispanos en Estados Unidos, Univision Communications Inc. entretiene, informa y empodera a la comunidad Latina en Estados Unidos con contenido de noticias, deportes y entretenimiento en televisión de señal abierta y cable, además de audio y plataformas digitales. La destacada cartera de activos de la compañía incluye las cadenas de señal abierta Univision y UniMás, y las cadenas de cable Galavisión y TUDN, el canal deportivo No. 1 en español del país. A nivel local, Univision es propietaria u opera 65 estaciones en los principales mercados hispanos de Estados Unidos y Puerto Rico. Además, Uforia, the Home of Latin Music, es propietaria u opera 58 estaciones de radio, presenta una serie de eventos en vivo y tiene una robusta presencia de audio digital. La prominente cartera digital de la empresa incluye Univision.com, el servicio de streaming Univision Now, la mayor cadena de influencers hispanos y varias de las aplicaciones más populares. Para mayor información, visiten corporate.univision.com.

Acerca de ForgeLight

ForgeLight fue fundada en 2019 por Wade Davis y es una empresa de operación e inversión dedicada a los sectores de medios y tecnología para el consumidor. ForgeLight opera directamente o presta apoyo operativo especial a sus compañías. Entre los inversionistas de ForgeLight están un grupo de instituciones y socios estratégicos de primera categoría.

Acerca de Searchlight

Searchlight Capital Partners es una firma privada de inversión internacional con oficinas en Nueva York, Londres y Toronto. Searchlight se dedica a invertir en empresas donde su capital y apoyo estratégico a largo plazo aceleran la generación de valor en beneficio de todas las partes interesadas. Para más información, por favor, visiten https://www.searchlightcap.com.

Acerca de Televisa

Televisa es una empresa de medios líder en la producción de contenido audiovisual en español, un importante operador de Cable en México y un sistema líder de televisión de paga vía satélite en México. Televisa distribuye el contenido que produce a través de varios canales de televisión abierta en México y en más de 70 países a través de 25 marcas de canales de televisión de paga y canales de televisión, operadores de cable y servicios adicionales por internet ("OTT", por sus siglas en inglés). En Estados Unidos, el contenido audiovisual de Televisa se distribuye a través de Univision Communications Inc., la empresa de medios de habla hispana líder en Estados Unidos. Univision transmite el contenido audiovisual de Televisa a través de varias plataformas a cambio de regalías. Además, Televisa cuenta con una participación accionaria e instrumentos con derechos de suscripción de acciones ("warrants") que una vez intercambiados representarían aproximadamente el 36% sobre una base de dilución y conversión total del capital de Univision Holdings, Inc., la compañía controladora de Univision. El negocio de Cable de Televisa ofrece servicios integrados, incluyendo video, servicios de datos de alta velocidad y servicios de voz a clientes residenciales y comerciales, así como servicios administrados a empresas de telecomunicación locales e internacionales. Televisa posee una participación mayoritaria en Sky, un sistema líder de televisión de paga directa al hogar vía satélite y proveedor de banda ancha que opera en México, la República Dominicana y Centroamérica. Televisa también tiene intereses en la publicación y distribución de revistas, deportes profesionales, entretenimiento en vivo, producción y distribución de películas, y juegos y sorteos.

Estimaciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de Searchlight Capital Partners, LP, ForgeLight LLC y Grupo Televisa, S.A.B. No obstante lo anterior, los resultados reales que se obtengan, podrían variar de manera significativa de estas estimaciones. Estas proyecciones y estimaciones, las cuales se elaboraron con referencia a una fecha determinada, no deben ser consideradas como un hecho consumado. Searchlight Capital Partners, LP, ForgeLight LLC y Grupo Televisa, S.A.B. no asumen obligación alguna para actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y estimaciones, ya sea como resultado de nueva información, futuros acontecimientos y otros eventos asociados.

