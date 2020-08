Nomeações estratégicas fortalecem ainda mais a liderança de distribuição da Greensill

LONDRES, 17 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Greensill, líder no fornecimento de financiamento de capital de giro para pessoas físicas e jurídicas globalmente, nomeou Peter Charles como vice-presidente de distribuição e Dolph Habeck, como diretor-executivo e diretor de distribuição para as Américas. A equipe de distribuição da Greensill é responsável pela alocação de ativos de mercado e de capital de giro entre inúmeros investidores globais. Também desenvolve e mantém relações com investidores.

Lex Greensill, fundador e CEO da Greensill, disse: "É um enorme prazer dar as boas-vindas a Peter e a Dolph na equipe de distribuição da Greensill para que nos ajudem a apresentar os benefícios do financiamento de capital como classe de ativos, agilizando simultaneamente os pagamentos e reduzindo o custo alto das ineficiências para companhias, pequenas e médias empresas, e funcionários. Tanto Peter como Dolph são profissionais de finanças de classe internacional que agregarão ao nosso grupo forte de talentos conduzindo a Greensill até a sua próxima fase de crescimento".

Peter Charles

Charles une-se à Greensill como vice-presidente de distribuição.

Antes de unir-se à Greensill, Peter atuou como membro sênior do Citibank em Londres, onde mais recentemente ocupou por dez anos a posição de chefe de gabinete do sindicato de renda fixa da região EMEA (Europa, Oriente Médio e África). Durante este período no Citi, Charles trabalhou em muitos acordos sindicalizados de grande importância, inclusive o primeiro acordo de títulos de dívida corporativa em euros em janeiro de 1999, o primeiro acordo corporativo híbrido para a Linde e vários acordos soberanos inaugurais. Previamente ao Citi, ocupou a posição de negociador de dívidas corporativas na Salomon Brothers em 1993.

Charles disse: "Em uma época em que os gerentes de ativos enfrentam dificuldades na busca de ativos, particularmente o tipo certo e o volume que necessitam, o que me deixa empolgado por unir-me à Greensill é a oportunidade de desenvolver novas soluções de investimentos que reproduzem as estratégias que gerentes de ativos tentam implementar ao mesmo tempo que lhes revelam novas oportunidades no futuro".

Dolph Habeck

Habeck une-se à Greensill como diretor-administrativo e chefe de distribuição para as Américas para expandir a presença da empresa com investidores de renda fixa nas Américas e para auxiliar as iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG). Na nova posição, Habeck liderará também o desenvolvimento da plataforma de distribuição da Greensill recentemente reformulada nas Américas para continuar a desenvolver essa equipe crítica. Habeck se reportará conjuntamente a Wasif Raza, chefe de distribuição global e Freddy Boom, diretor de país na América.

Antes de unir-se à Greensill, Habeck liderou o foco da Morgan Stanley nos mercados de capital de dívida com temas baseados nos princípios da sustentabilidade e ESG nas Américas. Ocupou posições semelhantes de mercados de capital na Goldman Sachs e Dresdner Kleinwort Wasserstein em Londres e Nova York.

Habeck disse: "É um prazer unir-me à equipe e auxiliar a Greensill a ampliar sua missão que se tornou mais significativa do que nunca quando indivíduos e empresas de pequeno porte enfrentam os desafios da volatilidade dos mercados globais".

Sobre a Greensill

A Greensill desafia o status quo trabalhando para tornar as finanças globais mais justas e alavancando o campo de atuação para todos os indivíduos e também empresas. A companhia fornece o adiantamento de fundos para que o mundo os coloque em funcionamento.

Fundada em 2011, a Greensill está sediada em Londres com escritórios em Nova York, Frankfurt, Chicago, Miami, Singapura, Bogotá, Shenzhen, Abu Dhabi, Johannesburg, Sydney, Warrington e Bundaberg. A empresa fornece soluções financeiras inovadoras para clientes na Europa, América do Norte, América Latina, Oriente Médio, África e Ásia, injetando acima de $143 bilhões em financiamentos em 2019 para mais de 8 milhões de clientes e fornecedores em mais de 175 países.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1179866/Greensill_Logo.jpg

FONTE Greensill

