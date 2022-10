Nomination du nouveau président du conseil d'Alliance Magnésium

DANVILLE, QC, le 11 oct. 2022 /PRNewswire/ -- Les principaux actionnaires d'Alliance Magnésium ont désigné M. Michel Combes à titre de président du conseil d'administration de l'entreprise, lors d'une réunion tenue le 7 octobre dernier.

Diplômé de l'École polytechnique et de l'Université Paris-Dauphine, Michel Combes débute dans les années 1980 une brillante carrière de financier et de gestionnaire dans les télécoms notamment chez France Télécom. Il sera par la suite dirigeant chez Vodafone et Alcatel-Lucent. Puis il s'établit aux États-Unis afin de diriger les opérations de Sprint et sa fusion avec T-Mobile. Il a par la suite été nommé chef de la direction de SoftBank Group International jusqu'à tout récemment alors qu'il a décidé de se retirer pour saisir de nouvelles opportunités.

Citation de Claude Delage, président exécutif du conseil d'administration d'Alliance Magnésium

« Ayant occupé des postes de haute direction dans plusieurs sociétés d'envergure tout au long de sa fructueuse carrière professionnelle, Michel assurera le niveau de gouvernance que s'impose Alliance comme organisation mettant les valeurs ESG à l'avant plan. De plus, les récentes fonctions de Michel à titre de chef de la direction de SoftBank Group International lui ont permis de développer un réseau exceptionnel de contacts dans le monde financier à travers les cinq continents, réseau qu'il entend mettre au service du développement d'Alliance Magnésium. Enfin, sa grande expérience pour traiter d'enjeux stratégiques auprès des gouvernements sera précieuse dans le positionnement des minéraux critiques en Amérique du Nord et partout dans le monde. »

Citation de Michel Combes, nouveau président du conseil d'administration d'Alliance Magnésium

« Alliance Magnésium possède un potentiel de développement hors du commun qui repose sur une vision forte du développement durable et un désir sincère de contribuer de façon responsable à fournir des matériaux critiques à la planète, tout en réhabilitant un passif minier. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que je me joins au conseil d'Alliance Magnésium pour soutenir son équipe de direction dans la réalisation du plein potentiel d'Alliance Magnésium. Rarement a-t-on l'occasion de participer à un projet aussi porteur qui ne manquera pas d'avoir des retombées positives pour l'ensemble de ses parties prenantes incluant, au premier chef, la communauté de Val-des-Sources où il est situé. »

À propos d'Alliance Magnésium

Alliance Magnésium a développé une famille de brevets pour valoriser de façon responsable plusieurs matériaux critiques à partir de résidus miniers de serpentine, dont le magnésium. Située dans la région de l'Estrie au Québec, la société bénéficie de l'hydroélectricité verte du Québec pour ses besoins énergétiques. L'utilisation de cette énergie unique en fait un fournisseur de matériaux critiques les plus propres de la planète, tout en réhabilitant son territoire.

Catherine Escojido, [email protected], 514.927-8807

SOURCE Alliance Magnesium Inc.