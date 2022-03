M. D'Cruz possède plus de vingt ans d'expérience dans le domaine du développement durable, travaillant sur un éventail de défis de développement mondial, notamment la conservation de l'environnement, le changement climatique, la réduction de la pauvreté, le développement économique et la reprise après catastrophe. Au cours de son dernier poste en tant que conseiller spécial pour la planification stratégique et l'innovation au sein du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) à New York, il a dirigé les fonctions de développement de la stratégie mondiale, de l'avenir et de l'innovation du PNUD, travaillant directement avec le chef du PNUD.

Les coprésidents du Conseil des gouverneurs de la RSPO, Mme Anne Rosenbarger et Dato' Carl Bek-Nielson, ont déclaré : « Nous sommes heureux de faire appel à un tel expert en durabilité et développement qui, avec notre solide équipe existante, augmentera l'impact du RSPO sur la durabilité de l'industrie de l'huile de palme. Nous sommes convaincus que M. D'Cruz sera très efficace pour diriger le RSPO et réunir divers groupes d'intervenants afin de faciliter et d'accélérer l'expansion mondiale de l'huile de palme certifiée durable. »

Le PDG de la RSPO, M. D'Cruz, a déclaré : « Je suis honoré de me joindre au RSPO pour faire avancer l'un des programmes de développement durable les plus importants au monde. Un secteur de l'huile de palme durable sur le plan environnemental, social et économique est essentiel pour notre avenir mondial collectif. J'ai hâte de travailler avec nos membres et nos partenaires pour faire de cette vision une réalité dans les années à venir. »

La nomination de M. D'Cruz fait suite au départ de Beverly Postma en mai 2021.

Les coprésidents du RSPO ont ajouté : « Nous tenons à remercier sincèrement Mme Audrey Lee, M. Adam Harrison et le Dr Gan Lian Tiong pour leur soutien au Secrétariat du RSPO et aux membres en tant que coordonnateurs intérimaires pendant cette période de transition. »

À propos du RSPO :

La Table ronde pour l'huile de palme durable (RSPO) a été créée en 2004 dans le but de promouvoir la croissance et l'utilisation de produits durables issus du palmier à huile par le biais de normes mondiales crédibles et l'engagement des parties prenantes. Le RSPO est une organisation internationale à but non lucratif qui réunit les parties prenantes des différents secteurs de l'industrie de l'huile de palme, notamment les producteurs d'huile de palme, les transformateurs ou négociants d'huile de palme, les fabricants de biens de consommation, les détaillants, les banques et les investisseurs, les ONG de protection de l'environnement ou de la nature et les ONG sociales ou de développement.

