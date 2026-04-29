Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 29 avril 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

M. Réjean Houle est nommé sous-ministre adjoint chargé du Secrétariat à la jeunesse au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. M. Houle était sous-ministre adjoint chargé du Secrétariat à la jeunesse au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

Ministère de l'Enseignement supérieur

Mme Catherine Ferembach est nommée sous-ministre ajdointe chargée du Secrétariat à la condition féminine au ministère de l'Enseignement supérieur. Mme Ferembach était sous-ministre adjointe chargée du Secrétariat à la condition féminine au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Centre de services scolaire des Chic-Chocs

Mme Josée Synnott est nommée de nouveau directrice générale du Centre de services scolaire des Chic-Chocs.

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Mme Martine Giguère est nommée, à compter du 15 juin 2026, régisseuse de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Mme Giguère est membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Tribunal administratif du logement

Mme Sophie Froment-Gateau est nommée, à compter du 11 mai 2026, membre du Tribunal administratif du logement. Mme Froment-Gateau est commissaire de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada.

Mme Anne A. Laverdure est nommée de nouveau membre du Tribunal administratif du logement.

Tribunal administratif du Québec

M. Dave Bouchard est nommé, à compter du 11 mai 2026, membre avocat du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Bouchard est avocat associé au sein de Lavery, de Billy.

Mme Marie-Michelle Desrochers est nommée, à compter du 11 mai 2026, membre avocate du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Desrochers est conseillère à la direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat général au ministère de la Justice.

Mme Sannie Dumouchel est nommée membre avocate à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Dumouchel est avocate au sein de NDB avocats inc.

Mme Claude Longpré-Poirier est nommée, à compter du 11 mai 2026, membre avocate à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Longpré-Poirier est procureure à la direction des poursuites pénales et criminelles à la Ville de Montréal et coordonnatrice du programme d'accompagnement justice itinérance à la cour et du programme d'accompagnement justice aux personnes autochtones.

M. Jean Prud'homme est nommé membre avocat à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Prud'homme est avocat à la Société de transport de Laval.

M. Louis-Martin Richer est nommé membre avocat à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Richer est avocat, médiateur et arbitre en pratique privée.

M. Emmanuel Stip est nommé membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Stip est médecin psychiatre à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal.

Comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective des gardes du corps-chauffeurs

M. Olivier Gagnon-Parent est nommé président du comité paritaire et conjoint regroupant les employés assujettis à la convention collective des gardes du corps-chauffeurs.

Comité paritaire et conjoint de la Sûreté du Québec

M. Bernard Caron est nommé de nouveau président du comité paritaire et conjoint de la Sûreté du Québec.

Commission de l'éthique en science et en technologie

Mmes Julie Cailliau et Caroline Jonnaert sont nommées membres de la Commission de l'éthique en science et en technologie.

M. Éric Montpetit est nommé de nouveau membre de cette commission.

Société du Grand Théâtre de Québec

Mmes Andrée Couture et Catherine Michaud sont nommées de nouveau membres indépendantes du conseil d'administration de la Société du Grand Théâtre de Québec.

M. Normand Hudon est nommé membre indépendant du conseil d'administration de cette société.

Mme Aurélie Thériault Brillon est nommée, à compter du 22 juin 2026, membre indépendante du conseil d'administration de cette même société.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet de la première ministre