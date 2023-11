NomuPay beschleunigt Wachstum durch Übernahme von Total Processing

NomuPay erweitert sein Gateway-agnostisches Zahlungsangebot durch die Hinzufügung von Händlerservice-Funktionen wie das Management wiederkehrender Transaktionen, Risikoanalyse und Zahlungsorchestrierung.

DUBLIN, 30. November 2023 /PRNewswire/ -- NomuPay, eine moderne End-to-End-Zahlungsplattform, die speziell für die Expansion in Regionen mit hohem Wachstum im grenzüberschreitenden Handel und E-Commerce entwickelt wurde, hat den Anbieter von Händlerdienstleistungen und maßgeschneiderten Zahlungsabwicklungslösungen, Total Processing, übernommen. Die Vertragsbedingungen wurden nicht bekanntgegeben. NomuPay hat bestätigt, dass es sich bei der Transaktion um eine Mischung aus Aktien und Bargeld handelt. Der Abschluss, der nur wenige Monate nach der Bekanntgabe der Serie-A-Finanzierung von NomuPay kommt, wird es dem in Irland ansässigen Unternehmen ermöglichen, seine Geschäftsexpansion in Südostasien, Europa und der Türkei zu beschleunigen und in den Nahen Osten vorzustoßen.

Das einzigartige Verkaufsargument von Total Processing, das zuvor von der Sunday Times als eines der am schnellsten wachsenden privaten Finanztechnologieunternehmen Großbritanniens bezeichnet wurde, ist vielschichtig. Das Unternehmen ist zwar stolz darauf, intuitive Händlerdienste anzubieten, einschließlich wiederkehrender Zahlungseingänge und eines innovativen Händlerportals, aber es war vor allem der unermüdliche Einsatz für den Kundenservice, der die Aufmerksamkeit des CEO von NomuPay, Peter Burridge, auf sich zog. „In einer Branche, die von Überautomatisierung, Chatbots und so genannten 'einfachen' Lösungen geplagt ist, hebt sich Total Processing als ein Unternehmen ab, das sich wirklich um die Erfahrung des Händlers kümmert", erklärte Burridge. „Was mich am meisten beeindruckt hat, war die Mission und das Bestreben des Teams, das 'kundschaftsorientierteste Zahlungsverkehrsunternehmen der Welt' zu werden; dies ist auf jeder Stufe der Wertschöpfungskette erkennbar. Von der Rationalisierung des Onboarding-Prozesses über die Verbesserung der Genehmigungsraten bis hin zur Vereinfachung des Rückbuchungsmanagements - der Beratungsansatz von Total Processing ist wie besessen darauf ausgerichtet, das Geschäft jedes einzelnen Händlers zu verbessern".

Die Unified Payments (uP)-Plattform von NomuPay wurde entwickelt, um die fragmentierte Zahlungsinfrastruktur in Südostasien, Europa und der Türkei zu vereinfachen. Sie bietet skalierbare Zahlungslösungen und robuste Datenmanagement-Funktionen, die Gateway-unabhängig sind. Mit der Integration der händlerorientierten Dienstleistungen von Total Processing plant das Unternehmen, diesen agnostischen Ansatz beizubehalten und Gateway- und Zahlungsdienstleistungspartnern schlüsselfertige Reporting-Dashboards, Tools zur Transaktionsüberwachung, Multiwährungs-Treasury-Management und grenzüberschreitende Auszahlungsfunktionen zur Verfügung zu stellen. Als lizenzierter Anbieter in Europa und mehreren südostasiatischen Ländern wird NomuPay Total Processing zusätzliche Acquiring-Möglichkeiten in Hongkong, Malaysia, Thailand, den Philippinen und der Europäischen Union bieten. „Mit den Acquiring-Fähigkeiten von NomuPay als Grundlage für unser Händler-Service-Angebot machen wir einen großen Sprung nach vorn. Wir sind uns einig in unserem kundschaftsorientierten Ansatz, und diese Partnerschaft wird das Wachstum von Total Processing beschleunigen", sagte Robert Pailin, CEO von Total Processing. „Mit mehr Ressourcen werden wir in der Lage sein, technische Innovationen schneller zu entwickeln, in neue Märkte zu expandieren und unseren Händlern einen noch größeren Mehrwert zu bieten. Es stehen aufregende Zeiten bevor!"

Nach der Übernahme plant NomuPay, die Händler-Tools von Total Processing in Hongkong und anderen wichtigen südostasiatischen Märkten weiter auszubauen. Das Unternehmen wird auch die Präsenz von Total Processing in Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten nutzen, um seine europäischen Aktivitäten weiter zu stärken und seinen Marktanteil im Nahen Osten zu vergrößern. „Unser Ziel bei NomuPay ist es, unserer Kundschaft einen 'All-Access-Pass' für den Zahlungsverkehr zur Verfügung zu stellen, der ihre Fähigkeit, in wachstumsstarken Regionen erfolgreich zu skalieren, zukunftssicher macht", sagte Burridge. „Die Übernahme von Total Processing wird es uns ermöglichen, diesen Zugang durch spezielle Lösungen und kundschaftsorientierten Service zu erschließen.

Seit der Ankündigung der Finanzierungsrunde Anfang des Jahres ist NomuPay weiter gewachsen und hat sein Produktangebot erweitert. Dazu gehört auch die kürzlich erfolgte Einführung ihrer Auszahlungsmöglichkeiten, die Händlern Auszahlungen in ganz Europa, Südostasien und auf den Pazifischen Inseln ermöglicht.

Die moderne End-to-End-Zahlungslösung, die Unified Payment (uP)-Plattform von NomuPay, erleichtert die Annahme von Zahlungen und das Vornehmen von Auszahlungen in Europa und in den Expansionsmärkten Südostasien und Türkei durch eine einzige Integration. Das sichere API der uP Platform wurde speziell entwickelt, um Ihre internationalen Wachstumsanstrengungen zu unterstützen, erschließt eine breite Palette von Zahlungsakzeptanzmethoden, einschließlich Karten-, Buy-now-pay-later (Ratenzahlungs-)Lösungen, Ratenzahlungspläne und lokale alternative Zahlungsmethoden in Thailand, Malaysia, Hongkong, den Philippinen und der Türkei. Erschaffen um Auszahlungen basierend auf den einzigartigen Zahlungsabläufen Ihres Unternehmens zu ermöglichen, bietet NomuPay's uP Platform Zahlungsdienstleistern, großen Unternehmen und ausgeklügelten Marktplätzen eine durchgängige Transparenz und Nachverfolgbarkeit von Zahlungen.

Das NomuPay Unternehmen wurde im Jahr 2021 gegründet und ist institutionell finanziert und unterhält Niederlassungen in Dublin, Hongkong, Kuala Lumpur Manila, Istanbul und Bangkok. Das Führungsteam besteht aus erfahrenen Fachleuten, die zuvor bei Hyperwallet (einem PayPal-Service), US Bank, Barclays, Ingenico, Evo Payments und American Express gearbeitet haben.

Das 2015 gegründete Unternehmen Total Processing verändert die Zahlungsbranche mit einem unerbittlichen Fokus auf Kundschaftsorientierung. Das in Manchester ansässige Unternehmen bietet maßgeschneiderte Zahlungslösungen zur Vereinfachung der Händlererfahrung, ein verbessertes Berichtswesen und eine marktführende Plattform für wiederkehrende Zahlungen. Mit dem Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von Acquirern und einer Vielzahl von Zahlungsmethoden sorgt Total Processing für höhere Genehmigungsraten und Umsätze für Unternehmen weltweit.

Das unermüdliche Engagement von Total Processing für seine Kundschaft in Verbindung mit seiner hochmodernen Zahlungstechnologie setzt neue Branchenstandards. Ob durch innovative Zahlungslösungen oder fortschrittliche Tools zur Betrugsbekämpfung: Total Processing ermöglicht es Unternehmen, in der digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein.

