農曆新年 Forever 郵票誌慶兔年

三藩市2023年1月12日 /美通社/ -- 美國郵政署 (U.S. Postal Service) 今天在三藩市亞洲藝術博物館推出農曆新年：兔年 Forever 郵票。

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擔任獻詞官的美國郵政署理事會成員甘達慶表示：「三十多年來，郵政署發行誌慶農曆新年的郵票，並且是我們歷史上最成功的郵票之一。對許多亞洲人來說，這是一個重要的慶祝活動，全世界估計有 15 億人慶祝這個特別的節日。當我們在未來幾週使用這枚郵票時，讓我們反思一下美國的旅程，以及幫助走完這段旅程的數百萬亞裔美國人。」

其他參加儀式的嘉賓包括三藩市市長 London N. Breed、擔任司儀的加州財政部長馬世雲、亞洲藝術博物館館長許傑、APA Heritage Foundation 總裁 Claudine Cheng、中華總商會會長 Donald Lu 和美國華裔及亞太裔宣導組織 (OCA - Asian Pacific American Advocates) 全國主席 Linda Ng。

三藩市市長 London Breed 表示：「我要感謝美國郵政署及其工作人員每天辛勤工作。今年，我們很高興成為推出兔年 Forever 紀念郵票的城市。當我們期待為春天到來做好準備和慶祝時，這枚郵票象徵我們不僅在一年這個時候而且全年都將繼續致力互相合作。」

兔年由 1 月 22 日開始至 2024 年 2 月 9 日結束。

農曆新年是世界上許多亞裔社區的重要節日， 它主要由中國人、韓國人、越南人、西藏人、蒙古人、馬來西亞人和菲律賓人慶祝。在這些不同的文化中，有許多迎接新一年好運和繁榮的傳統。舞者、雜技演員和音樂家經常參加遊行和選美比賽。

尸性格特徵和其他屬性通常與出生在特定動物年份的人有關， 據說兔年出生的人高貴、優雅、善良。粉紅色、紅色和紫色是兔年的幸運色，玉簪據說也會帶來好運。姻緣、事業和健康也公認為與一個人的生肖有關。

農曆新年慶祝活動在除夕後的第一個滿月之夜達到高潮，在中國文化中被稱為元宵節。在美國和其他地方，節日以盛大的遊行和裝飾公共場所的絢麗燈籠為標誌。

Barbara Bass Bakar 總監兼亞洲藝術博物館館長許傑表示：「在亞洲藝術博物館，我們的使命是分享今天更廣泛、更豐富和更共融的美國多元化生活故事。希望是 2023 年兔年的特徵。在博物館揭開這枚獨特的農曆新年郵票使我充滿希望，而且會在各地展示藝術的力量，以美麗和歡樂的方式講述這個特別的故事。」

為慶祝這個節日，郵政署於 2020 年推出了第三個系列的農曆新年郵票。這個最新系列將持續到 2031 年，龍年、蛇年、馬年、羊年、猴年、雞年、狗年和豬年的郵票即將陸續推出。

藝術總監 Antonio Alcalá 與藝術家 Camille Chew 合作設計了郵票，創作了新穎、有趣和喜慶的圖像。讓人想起在農曆新年遊行中經常表演的舞龍或舞獅中使用的精心裝飾面具，Chew 的 3D 面具是對一年中這個吉祥時期創造的剪紙民間藝術工藝品的悠久傳統的當代詮釋。

農曆新年郵票每版 20 張。

可在郵政署社交媒體頁面上查看農曆新年郵票故事：facebook.com/usps、美國郵政署 (@USPS) ／Twitter 和 Stamps - YouTube。

郵政產品

顧客可以透過以下方法購買郵票和其他集郵產品：郵政商店 - usps.com/shopstamps；致電 844-737-7826；經 USA Philatelic 郵寄或在全國各地的郵局選購。

美國郵政署是一個獨立的聯邦機構，受命自籌資金，透過每週 6 天（通常是 7 天）以可負擔、可靠和安全的方式將郵件和包裹派送到超過 1.63 億個地址，為每個美國社區提供服務。在兩黨理事會的監督下，郵政署正在實施一項為期 10 年的轉型計劃 Delivering for America（美國投遞），以實現郵政網絡現代化，恢復長期財務狀況可持續發展，顯著改善所有郵件和運輸類別的服務，並保持該組織作為美國最有價值和最值得信賴的品牌之一。

郵政署通常不收取營運費用的稅款，並依靠郵資、產品和服務的銷售來為其營運提供資金。

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