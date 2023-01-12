农历新年永久邮票突出兔年主题

旧金山2023年1月12日 /美通社/ -- 今天，美国邮政总局在旧金山亚洲艺术博物馆推出了农历新年"兔年永久"邮票。

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"三十多年来，美国邮政总局发行了以农历新年为主题的邮票，这是我们历史上最成功的邮票发行之一。这对许多亚洲人来说是一个重要的庆祝活动，估计全世界有15亿人在庆祝这一特别的节日，"担任致辞官的国邮政总局理事会成员Derek Kan表示。"我们在未来几周使用这枚邮票时，让我们回顾一下美国的历程，以及帮助走过这段旅程的数百万亚裔美国人。"

参加仪式的还有旧金山市市长London N. Breed、担任仪式主持人的加州财政部长Fiona Ma、亚洲艺术博物馆馆长Jay Xu、美国APA传统基金会主席Claudine Cheng、中华总商会会长Donald Lu以及亚太裔美国人倡导组织美华协会全国主席Linda Ng。

"我要感谢美国邮政总局及其员工每天的辛勤工作。今年，我们很高兴能成为推出兔年永久纪念邮票的城市，"旧金山市市长Mayor London Breed表示。"我们期待迎接和庆祝春天的到来，这枚邮票象征着我们继续致力于彼此合作，不仅是在每年的这个时候，而且全年都是如此。"

兔年从2022年1月22日开始，将于2024年2月9日结束。

农历新年对于世界各地的许多亚洲社区来说都是一个重要的节日。传统的华人、韩国人、越南人、西藏人、蒙古人、马来西亚人和菲律宾人都会庆祝这一节日。在这些不同的文化中，有许多祝愿新的一年好运和繁荣的传统。游行和露天表演以及舞蹈、杂技和音乐等热闹场面非常普遍。

人们的个性和其他特性往往也与出生当年所属的生肖动物相关。据说兔年出生的人精致、优雅并且善良。粉色、红色和紫色是属兔人的幸运颜色，幸运花则是玉簪花。爱情契合度、职业轨迹和健康前景也被认为与人的生肖有关。

农历新年的庆祝活动在新年除夕后的第一个月圆之夜达到高潮，中华文化中称之为"元宵节"。在美国和其他地方，这个节日的标志是大规模的庆祝游行和用明亮的灯笼装饰公共空间。

亚洲艺术博物馆馆长兼首席执行官Jay Xu表示："在亚洲艺术博物馆，我们的使命是分享在今天我们所生活的多元化美国的更广阔、更丰富、更包容的故事。2023年兔年的特征是希望——在我们的博物馆推出这款独特的农历新年邮票，并在各地展示艺术的力量，优雅并且快乐地讲述这个特别的故事，这让我充满希望。"

为庆祝这一节日，美国邮政总局在2020年推出了农历新年邮票的第三个系列。这个最新的系列将延续到2031年，未来还将制作龙年、蛇年、马年、羊年、猴年、鸡年、狗年和猪年邮票。

艺术总监Antonio Alcalá与艺术家Camille Chew合作制作了风格清新、有趣和具有庆祝意义的邮票设计。值得注意的是，在农历新年庆祝游行期间经常表演的舞龙或舞狮中会使用精心装饰的面具。历史悠久的剪纸民俗传统就发源于一年中这个吉利的时刻，而Chew的三维面具是对这种艺术的当代演绎。

农历新年邮票每张20枚。

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邮政产品

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美国邮政总局是一个独立的联邦机构，其职能是自筹资金，通过每周6天（常常是7天）向逾1.63亿个地址提供负担得起、可靠、安全的邮件和包裹递送来服务每个美国社区。邮政总局在两党理事会的监督下，正在实施一项为期10年的转型计划Delivering for America，以实现邮政网络的现代化、恢复长期的财务可持续性、大幅改善所有邮政和航运类别的服务，并保持该组织作为美国最具价值和最值得信赖的品牌之一的地位。

邮政总局一般不会接受税款用于运营支出，而是依靠邮资、产品和服务为其业务提供资金。

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