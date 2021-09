Nordgold et Columbus s'associent pour lancer une nouvelle solution logicielle financière innovante conçue spécifiquement pour les entreprises minières aurifères

LONDRES, 16 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Nord Gold plc (« Nordgold » ou la « Société »), producteur d'un million d'onces d'or diversifié à l'échelle mondiale, et le cabinet de conseil en informatique international Columbus ont le plaisir d'annoncer le lancement de « CN Planning Analytics for the Mining Industry », une solution logicielle innovante de finance d'entreprise conçue spécifiquement pour répondre aux défis de l'industrie minière, en particulier du secteur aurifère.

CN Planning Analytics est un outil logiciel très efficace qui offre une interface conviviale facilitant la planification, la mesure, la surveillance et la production de rapports transparents sur le rendement financier et opérationnel des sociétés minières aurifères. L'outil est maintenant disponible dans le répertoire Global Solutions Directory d'IBM .

CN Planning Analytics a été conçu pour répondre aux défis communs des exploitants de mines d'or en matière de planification, de mesure, de surveillance et de production de rapports sur leurs activités. Plus particulièrement, l'outil CN Planning Analytics permet :

· le regroupement de toutes les données opérationnelles et financières dans un seul endroit fiable et personnalisable, avec tous les paramètres IFRS et non-IFRS basés sur les méthodologies du secteur ;

· l'identification de la source principale de tout changement de performance en quelques secondes ;

· la génération automatique d'un pack complet de rapports immédiatement après la fin de la période ;

· la comparaison des performances de l'entreprise par rapport aux bonnes pratiques et à ses pairs du secteur ; et

· l'obtention d'un outil efficace et simple pour gérer le cycle de vie des projets d'investissement, qui comprend le suivi des autorisations, l'analyse du budget par rapport aux chiffres réels et les analyses post-investissement.

Le logiciel comprend des modèles préconfigurés de budgétisation et de rapports de gestion basés sur des indicateurs clés de performance propres au secteur. Il est conçu pour fonctionner avec différents types de méthodes d'exploitation minière, notamment à ciel ouvert, souterraine et mixte, ainsi qu'avec les technologies de traitement de l'or (CIL, CIP, lixiviation en tas et BIOX). CN Planning Analytics permet également d'intégrer les données des plateformes informatiques de planification minière aux modèles financiers de la mine d'or, ce qui, entre autres, rationalise et facilite la planification financière stratégique à long terme.

Dmitry Markeev, directeur de la transformation et du développement des systèmes commerciaux chez Nordgold, a déclaré :

« Après avoir collaboré avec Columbus pour mettre au point un outil de gestion logiciel puissant et pratique pour appuyer la gestion financière de nos propres activités, nous avons constaté que nous avions créé un système qui pourrait également profiter à d'autres entreprises du secteur. Cela représentait une occasion commerciale intéressante pour les deux parties. Ce qui distingue CN Planning Analytics, c'est qu'il s'agit d'un outil axé sur le rendement des sociétés minières aurifères qui s'adapte à toutes les technologies d'exploitation et de traitement. Chez Nordgold, nous continuons d'investir dans notre capacité informatique, ce qui nous aide à stimuler le rendement, en particulier dans le cadre de nos ambitieux plans de croissance dans la région de Gross, en Russie, où nous avons réussi à nous positionner en tant que chef de file du marché. »

Andrey Yudaev, directeur du développement commercial pour les systèmes d'information et d'analyse chez Columbus, a déclaré :

« Notre partenariat avec Nordgold pour développer CN Planning Analytics a été une collaboration unique qui nous a permis de combiner l'expérience commerciale pratique d'une société minière avec l'expertise en matière d'industrie et de produits d'un cabinet-conseil. La fonctionnalité de la solution a été éprouvée par IBM et par sa haute performance dans l'automatisation des processus d'affaires réels de Nordgold. Voilà les conditions qui nous aident à garantir la valeur opérationnelle de cette solution aux futurs utilisateurs ».

À propos de Nordgold

Nordgold est un producteur diversifié, à l'origine de la production d'un million d'onces d'or à l'échelle mondiale. La société compte environ 7 800 employés exploitant un portefeuille de neuf mines (au Burkina Faso, en Guinée, en Russie et au Kazakhstan) et un certain nombre de projets de développement et d'exploration en Afrique de l'Ouest, en Eurasie et en Amérique. Depuis sa création en 2007, Nordgold s'est forgé une réputation de développeur d'actifs miniers aurifères de niveau 1 de premier plan à l'internationale. La société a un engagement avéré en faveur de l'engagement communautaire, de la durabilité, de l'efficacité et d'un fonctionnement respectueux de l'environnement. Depuis 2013, Nordgold a bâti avec succès trois mines d'or, dont deux au Burkina Faso (Bouly et Bissa) et plus récemment, la mine Gross en Russie.

Pour plus d'informations sur Nordgold, rendez-vous sur le site Web de l'entreprise : www.nordgold.com

À propos de Columbus

Columbus est un cabinet de conseil numérique international dont le siège se situe au Danemark. Depuis plus de 30 ans, nous avons aidé plus de 5 000 entreprises ambitieuses à transformer, optimiser et pérenniser leurs activités grâce au numérique. Columbus emploie plus de 1 800 conseillers et consultants numériques spécialisés dans les secteurs de la fabrication, du commerce de détail et de la distribution, ainsi que de l'alimentation et de la transformation. Nous offrons des services et des solutions numériques de bout en bout dans les domaines suivants : stratégie et changement, ERP Cloud, données et analyses, gestion des applications, commerce numérique et expérience client. Columbus a des bureaux et des partenaires dans le monde entier et nous fournissons nos solutions et services localement — à l'échelle mondiale. Columbus A/S est cotée à la bourse Nasdaq Copenhague (COLUM).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.columbusglobal.com

