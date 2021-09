Nordgold y Columbus se unen para lanzar una nueva e innovadora solución de software financiero diseñada específicamente para los mineros de oro

LONDRES, 14 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Nord Gold plc ("Nordgold" o la "Compañía"), productor de oro de un millón de onzas a nivel internacional y Columbus, consultora global de TI, se complacen en anunciar el lanzamiento de "CN Planning Analytics for the Mining Industry", una innovadora solución de software de finanzas corporativas diseñada específicamente para suplir los desafíos de la industria de los recursos, en particular el sector del oro.

CN Planning Analytics es una herramienta altamente eficaz basada en software que ofrece una interfaz fácil de usar que facilita la planificación, medición, monitoreo y generación de reportes transparentes sobre el rendimiento financiero y operativo de las empresas mineras de oro. La herramienta ahora está disponible en el Directorio de soluciones globales de IBM.

CN Planning Analytics fue diseñada para abordar los desafíos comunes de los mineros de oro al planificar, medir, monitorear y reportar sus actividades. En particular, CN Planning Analytics cuenta con capacidades para:

Agrupar todos los datos operativos y financieros en un lugar fiable y personalizable con todas las métricas NIIF y no NIIF basadas en metodologías de la industria;

Identificar la fuente primaria de cualquier cambio en el rendimiento en cuestión de segundos;

Generar automáticamente un paquete completo de informes justo después de la finalización del período;

Comparar el desempeño de la empresa con las mejores prácticas de la industria y sus pares; y

Proporcionar una herramienta eficaz y directa para gestionar el ciclo de vida de los proyectos capex, incluido seguimiento de aprobaciones, análisis de presupuesto vs. ejecución y revisiones posinversión.

El software incluye modelos preconfigurados de elaboración de presupuestos e informes de gestión basados en indicadores de desempeño específicos de la industria. Está diseñado para trabajar con diferentes métodos de extracción, incluyendo cielo abierto, socavón y mixtos, así como tecnologías de procesamiento de oro (CIL, CIP, lixiviación en pilas y BIOX). CN Planning Analytics también permite que los datos de las plataformas de TI para planificación minera se integren con los modelos financieros de la mina de oro, lo que, entre otras cosas, agiliza y facilita la planificación financiera estratégica a largo plazo.

Dmitry Markeev, director de Transformación y Desarrollo de Sistemas de Negocios de Nordgold, señaló:

"Después de haber trabajado junto con Columbus para desarrollar con éxito una poderosa y conveniente herramienta de gestión basada en software para apoyar la gestión financiera de nuestras propias operaciones, reconocimos que habíamos construido un sistema que también podría beneficiar a otras empresas del sector, presentando una interesante oportunidad comercial para ambas partes. Lo que diferencia a CN Planning Analytics es su enfoque único en el desempeño de la compañía minera de oro y el hecho de que es adaptable a todas las tecnologías de minería y procesamiento. En Nordgold seguimos invirtiendo en nuestras capacidades de TI, lo que nos ayuda a impulsar el desempeño, en particular a medida que avanzamos en nuestros ambiciosos planes de crecimiento en la región de Gross en Rusia, donde hemos construido una posición líder en el mercado".

Andrey Yudaev, director de Desarrollo de Negocios para Sistemas de Información y Análisis de Columbus, comentó:

"Asociarnos con Nordgold para desarrollar CN Planning Analytics fue una colaboración única que nos permitió combinar la experiencia comercial práctica de una empresa minera con la experiencia en la industria y los productos de una consultora. La funcionalidad de la solución ha sido comprobada por IBM y por su alto rendimiento en la automatización de los procesos comerciales del mundo real de Nordgold. Estos son los prerrequisitos que nos ayudan a garantizar el valor comercial de esta solución para futuros usuarios".

Acerca de Nordgold

Nordgold es un productor de oro de un millón de onzas diversificado internacionalmente, con cerca de 7.800 personas que operan una cartera de nueve minas (en Burkina Faso, Guinea, Rusia y Kazajistán) y una serie de proyectos de desarrollo y exploración en África Occidental, Eurasia y las Américas. Desde su fundación en 2007, Nordgold ha establecido una reputación global como desarrollador líder de activos de minería de oro de primer nivel con un compromiso comprobado con la participación comunitaria, la sostenibilidad, la eficiencia y las operaciones responsables en materia ambiental. Desde 2013, Nordgold ha construido con éxito tres minas de oro, incluidas dos en Burkina Faso (Bouly y Bissa) y, más recientemente, la mina Gross de Rusia.

Para obtener más información sobre Nordgold, visite el sitio web de la compañía: www.nordgold.com



Acerca de Columbus

Columbus es una consultora digital global con sede en Dinamarca. Durante más de 30 años, hemos ayudado a más de 5.000 compañías ambiciosas a transformar, maximizar y preparar su negocio para el futuro digitalmente. Columbus emplea a más de 1.800 asesores y consultores digitales que se enfocan en las industrias de fabricación (venta minorista y distribución) y alimentos y procesos. Ofrecemos servicios y soluciones digitales de extremo a extremo en los campos de estrategia y cambio, planificación de los recursos institucionales en la nube, datos y análisis, gestión de aplicaciones, comercio digital y experiencia del cliente. Columbus tiene oficinas y socios en todo el mundo, y ofrecemos nuestras soluciones y servicios localmente en una escala global. Columbus A/S cotiza en Nasdaq Copenhague (COLUM)

Para obtener más información, visite www.columbusglobal.com

FUENTE Nordgold; Columbus

