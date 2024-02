Nordic Bioscience rendra son biomarqueur pour la médecine de précision PRO-C3 disponible en Chine pour une utilisation à des fins de recherche uniquement (RUO) au premier trimestre 2024.

HERLEV, Danemark, 7 février 2024 /PRNewswire/ -- Nordic Bioscience, une société leader dans le domaine des biomarqueurs, a annoncé aujourd'hui que le biomarqueur de la matrice extracellulaire (ECM) de l'entreprise, le PRO-c3 (nordicPRO-C3™), sera disponible en tant que produit à usage de recherche seulement (RUO) en Chine chez LabCorp. Tous les tests réalisés hors de Chine continuent d'être proposés exclusivement dans les laboratoires de Nordic Bioscience à Herlev, au Danemark. La disponibilité du PRO-c3 en tant que RUO en Chine permettra aux développeurs de médicaments et aux scientifiques chinois d'avoir un accès pré DIV au PRO-c3, qui sera proposé via LabCorp à Shanghai.

Le biomarqueur PRO-c3 est pertinent pour le développement de médicaments contre des maladies chroniques avec une composante fibrotique, par exemple la stéatohépatite non alcoolique (NASH, également connue sous le nom de MASH), la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) et plusieurs types de cancers avec des tumeurs solides.

« Cette collaboration permettra un accès plus rapide et plus large au biomarqueur pour la médecine de précision PRO-C3 de Nordic. Nous sommes très heureux de pouvoir aider les développeurs de médicaments dans leurs efforts pour mettre sur le marché de nouveaux médicaments contre les maladies chroniques invalidantes et mortelles plus rapidement et de façon plus rentable, et qui pourraient à l'avenir améliorer la vie des patients », a déclaré Morten A. Karsdal, directeur général de Nordic Bioscience.

Le biomarqueur PRO-C3 quantifie la formation de collagène de type III par des mesures dans des échantillons de sang. De plus, la FDA a récemment publié une lettre de soutien pour la poursuite des recherches sur le biomarqueur PRO-c3 en tant que biomarqueur pronostique proposé dans les essais cliniques sur les patients atteints de tumeurs solides. La fibrose tumorale est un dénominateur commun à une certaine proportion de patients atteints de tous types de tumeurs solides et est associée à une progression tumorale plus agressive et à une faible survie globale.

Le dosage du biomarqueur PRO-c3 est mesuré sur la plateforme entièrement automatisée cobas® e de Roche. Jusqu'à présent, il n'était possible de mesurer PRO-c3 que dans le laboratoire de Nordic Bioscience à Herlev, au Danemark, mais la disponibilité à des fins de recherche en Chine facilite l'accès plus large au marché.

L'accord de licence entre Nordic Bioscience et Roche permettra d'intégrer plusieurs biomarqueurs de Nordic Bioscience à la plateforme entièrement automatisée cobas® e de Roche au cours des prochaines années. Cela permet d'améliorer la recherche et le développement de médicaments contre les maladies chroniques dans lesquelles l'ECM et les collagènes sont des composants centraux. C'est le cas de près de 50 maladies chroniques qui, jusqu'à présent, ne disposent que d'options de traitement limitées et représentent un défi majeur pour les patients et la société.

À propos de Nordic Bioscience

Nordic Bioscience est une société danoise spécialisée dans les biomarqueurs basée à Herlev, au Danemark. Nordic Bioscience se consacre au développement de biomarqueurs en utilisant sa technologie unique des néoépitopes. Nous combinons notre expertise en matière de développement de biomarqueurs avec la recherche préclinique et clinique. Nous pouvons ainsi développer des biomarqueurs qui permettent une prise de décision rapide et objective pour la sélection et le développement de composés dans le cadre d'essais cliniques et qui apportent une valeur ajoutée aux patients dans un contexte diagnostique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2334368/ROCHE_NORDIC_PRO_C3_CHINA.jpg