NORFIN PRÉSENTE LE NOUVEAU QUARTIER DE LISBONNE

Campo Novo redéfinit le concept de quartier à Lisbonne

LISBONNE, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ -- NORFIN a présenté Campo Novo, un nouveau concept de quartier lisboète qui ambitionne d'être un pôle d'attraction pionnier au centre de la ville et de mêler la tradition des quartiers lisboètes et la modernité. Ce nouveau concept représente un investissement d'environ €300 millions garanti en majorité par King Street Capital Management, société mondiale d'investissement alternatif nord-américaine, et par le groupe Arrow Global.

Le projet immobilier couvrira 80.000m2, occupés par trois immeubles résidentiels, quatre immeubles de bureaux et des espaces commerciaux, en plus des 20.000m2 de jardins. Campo Novo bénéficie d'une situation centrale unique développant ainsi l'axe central de la capitale et se connectant à points de référence par des pistes cyclables, métropolitain et axes ferroviaires et routiers.

Pour Francisco Sottomayor, PDG de Norfin, «il s'agit ici d'un projet historique par sa dimension et parce qu'il instaure à Lisbonne un nouveau concept de quartier et un pôle résidentiel, industriel et commercial, et confère à Campo Grande une position centrale et un espace de vie en adéquation avec une grande place».

Résidentiel

Avec une totale de 30.300m2, les trois immeubles en copropriété exclusives comprennent 245 appartements de différentes typologies et s'insèrent dans des copropriétés avec jardins privatifs, piscine, rooftop, salles de coworking, club pour enfants, salle de sport, accès direct à la zone commerciale et bornes de recharge pour véhicules électriques, dont les prix s'affichent à partir de €380.000.

Bureaux

Campo Novo se positionne dans la continuité de Central Business District de Lisbonne en vue d'attirer des entreprises qui recherchent des bureaux à l'avant-garde, durables et proposant une offre complète d'aménagements. Le projet, ayant obtenu la certification Leed Gold, présente 37.600m2 répartis sur quatre immeubles, avec des rooftops de 450m2.

Commerce de détail

Avec 12.100m2, la zone commerciale comprendre 18 boutiques, 15 restaurants, 7 kiosques et 1 supermarché, constituant ainsi un lieu de rencontre pour ceux qui habitent, travaillent ou visitent Campo Novo tout en combinant qualité, proximité et agrément.

À PROPOS DE NORFIN

NORFIN, qui fait partie du groupe Arrow Global, est l'une des références portugaises dans la gestion d'investissements immobiliers et gère environ €1,6 milliards d'actifs sous gestion directe en fonds ou sociétés, véhicule de capital institutionnel, avec une grande diversité de profils et de stratégies.

SOURCE Norfin