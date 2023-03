Norgren choisit Syncron pour une intelligence tarifaire basée sur l'IA/ML afin d'améliorer sa rentabilité

Un leader mondial des technologies de contrôle des mouvements et des fluides met en œuvre Syncron Price pour automatiser et optimiser la tarification dynamique.

CHICAGO, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- Syncron a annoncé aujourd'hui que Norgren, qui fait partie d'IMI plc, un leader mondial dans la conception et la fabrication de technologies de contrôle du mouvement et des fluides, a choisi Syncron Price pour automatiser et rationaliser les opérations de tarification, élever l'expérience client et améliorer l'efficacité et la rentabilité.

« Nous avions besoin d'un outil automatisé pour maximiser la visibilité, accroître l'efficacité et créer une cohérence sur l'ensemble de la gamme de produits de travail », a déclaré Gianluca Fogu, responsable de la tarification EMEA, Norgren. « Comme notre activité implique la configuration de produits, nous avions besoin d'une solution rationalisée pour une visibilité totale sur l'ensemble de notre portefeuille et une efficacité opérationnelle accrue. »

Syncron Price est une plateforme intelligente de tarification des pièces détachées qui transforme les stratégies de tarification avec une solution adaptée. En s'appuyant sur l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML), elle identifie les opportunités de tarification invisibles pour maximiser les volumes de vente, les revenus et la rentabilité des services du marché secondaire.

En outre, Syncron Price analyse les données de tarification historiques et actuelles pour prendre des décisions de tarification intelligentes et segmenter les nouvelles pièces à mesure qu'elles sont ajoutées à la chaîne d'approvisionnement. Solution intuitive, hautement configurable et dotée de fonctionnalités prêtes à l'emploi, Syncron Price offre des outils permettant de visualiser les données de tarification des pièces à l'aide de tableaux de bord personnalisables et de rapports ad hoc afin d'identifier rapidement les opportunités de tarification pour une meilleure rentabilité sur l'ensemble de la chaîne logistique.

« Grâce à une technologie sophistiquée qui garantit la compétitivité des prix, Syncron Price optimise la tarification dynamique à l'échelle mondiale », a déclaré Anneliese Schulz, directeur des revenus, Syncron. « Syncron Price équipe des organisations comme Norgren pour répondre de manière proactive aux fluctuations des conditions du marché pour une approche plus rationnelle. »

Pour en savoir plus sur Syncron Price, rendez-vous sur https://www.syncron.com/price.

À propos de Syncron

Syncron aide les fabricants et les distributeurs à capitaliser sur la nouvelle économie du service en optimisant la rentabilité du marché secondaire, en augmentant la fidélité des clients et en permettant la transition vers la servitisation. Syncron aligne tous les services du marché secondaire sur sa plateforme cloud Connected Service Experience (CSX), aidant ainsi les entreprises à se différencier grâce à des expériences exceptionnelles sur le marché secondaire tout en générant une croissance significative de leurs revenus. Les plus grandes marques au monde font confiance à Syncron, ce qui en fait le plus grand leader mondial privé en matière de solutions SaaS de gestion intelligente du cycle de vie des services. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site syncron.com.

À propos de Norgren

Leader mondial respecté dans le domaine du contrôle du mouvement et de la technologie des fluides, Norgren est idéalement placé pour trouver des solutions d'ingénierie révolutionnaires et jouer un rôle actif dans des secteurs industriels importants qui contribuent à la qualité et au succès de la vie quotidienne. Norgren offre une vision, une excellence technique et une approche collaborative, pour aider ses clients à se forger un avenir meilleur. La réputation de Norgren repose sur un portefeuille de produits performants de classe mondiale, comprenant Bimba, Buschjost, FAS, Herion, Kloehn et Maxseal, et sur sa capacité à fournir un service local exceptionnel. Norgren, qui fait partie de la société d'ingénierie IMI plc, cotée au Royaume-Uni (FTSE 250), dispose d'un réseau de vente et de service dans 55 pays, de centres techniques aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Chine, et d'usines de fabrication dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site : www.norgren.com.

À propos d'IMI plc

IMI plc, société d'ingénierie spécialisée, conçoit, fabrique et entretient des produits de haute technicité qui contrôlent le mouvement précis des fluides. Ses technologies innovantes, basées sur les vannes et les actionneurs, permettent aux processus vitaux de fonctionner de manière sûre, durable, propre, efficace et rentable. IMI emploie environ 10 000 personnes, dispose de sites de production dans 18 pays et gère un réseau mondial de services. La société est cotée à la Bourse de Londres. Pour plus d'informations, consultez le site : www.imiplc.com.

IMI, Norgren, Bimba, Buschjost, FAS, Herion, Kloehn et Maxseal sont des marques déposées des sociétés IMI et Norgren.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1832423/Syncron_Logo.jpg

SOURCE Syncron