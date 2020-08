Norican Group eröffnet Anlage in Hanjiang mit feierlicher Zeremonie

Vier Top-Marken der Gießereibranche gemeinsam im Changzhou National Hi-Tech District

CHANGZHOU, China, 21. August 2020 /PRNewswire/ -- Am Nachmittag des 19. August 2020 hat die Norican Group mit Sitz im dänischen Taastrup die Eröffnungszeremonie für ihre neue Fabrik an der Hanjiang Road im Changzhou National Hi-Tech District abgehalten, in der die Formmaschinen von DISA und die Hochdruck-Druckgießmaschinen von Italpresse Gauss künftig hergestellt werden. Wei Baohua, Senior Vice President für die Region Asien-Pazifik der Norican Group, Wen Ping, leitender Vice President der China Foundry Association, sowie Qian Ming, Generalsekretär der China Foundry Association, hielten anlässlich der Eröffnungszeremonie Ansprachen. Zudem nahmen Führungskräfte aus der Zentrale der Norican Group per Video an der Veranstaltung teil.