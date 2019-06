Normas globais de acreditação em saúde recebem acreditação da ISQua

PALM BEACH GARDENS, Flórida, 14 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Sociedade Internacional para a Qualidade do Cuidado em Saúde (ISQua), por meio de seu recém-estabelecido braço de acreditação, a Associação para Avaliação Externa da Sociedade Internacional para a Qualidade do Cuidado em Saúde (IEEA), acreditou as normas do Programa Global de Acreditação em Saúde (GHA).

Fundada em 1985, a ISQua é uma comunidade e organização, sem fins lucrativos, baseada em membros, que se dedica a promover a melhora da qualidade na área da saúde. É amplamente reconhecida como o "acreditador dos acreditadores" e ponto de referência para os órgãos internacionais de acreditação na área da saúde que buscam validação externa de suas normas. A acreditação pelo IEEA reassegura que os padrões da GHA atendem às mais altas exigências internacionais para entidades de acreditação.

De acordo com Laurent Pochat-Cottilloux, Líder Global para Parcerias com Resseguradoras de Saúde da AXA, "Com uma experiencia de mais de 20 anos no setor de seguradoras de saúde em todo o mundo, compreendo os desafios singulares que os pacientes enfrentam quando buscar serviços de cuidado com a saúde. O Programa Global de Acreditação em Saúde (GHA) preenche uma lacuna no panorama da acreditação pois seu principal foco é melhorar a experiencia do paciente e promover práticas sustentáveis de negócios em todo o caminho que o paciente percorre no sistema de saúde de todos os países: antes da internação, durante e após a alta. Alcançar a acreditação da IEEA para as normas clínicas para viagens deve assegurar aos passageiros e usuários em trânsito que organizações acreditadas pela GHA se voltam à transparência e atendem ou superam as melhores práticas internacionais em movimentação médica".

As organizações acreditadas pela GHA são internacionalmente reconhecidas por sua expertise clínica e qualidade dos serviços prestados, entre eles o Bumrungrad International Hospital, na Tailândia; a Cleveland Clinic, em Ohio (EUA); a Clinica Santa Clarita SC, no México; o European Interbalkan Medical Center, na Grécia; o Mercy Hospital Springfield, nos EUA; o Prince Sultan Cardiac Center Al Hassa, na Arábia Saudita; o St. Catherine Specialty Hospital, na Croácia e o Vejthani Hospital, na Tailândia.

"Obter a acreditação da IEEA para nossas normas por meio da ISQua é um marco para a GHA e seus objetivos de melhorar a experiencia do paciente, expandir as estratégias de negócios das empresas em direção à excelência operacional e promover a criação de redes próximas para atender aos pacientes médicos em viagens", diz Ms. Karen Timmons, CEO da GHA. "A acreditação das normas da GHA pela IEEA reassegura pacientes, seguradoras, ministros da saúde e outros principais interessados de os serviços de viagem de uma empresa passaram por avaliação rigorosa por meio das mais exigentes entidades de normas internacionais e voltam-se tanto para as melhores práticas internacionais em cuidados com a saúde durante viagens e quanto na melhoria contínua. Isso também demonstra o compromisso da GHA de empatia com nossos clientes, fazendo com que nossa equipe compreenda melhor as necessidades e expectativas dos nossos clientes ao se prepararem para a acreditação da GHA."

Timmons ainda completou, "Os resultados do processo de acreditação da GHA dão aos provedores de serviços de saúde a chance de atrair e atender com eficácia o turismo clínico e pacientes em viagens médicas. De fato, tem sido gratificante receber o feedback de nossos clientes acreditados, que destacam melhores pontuações de experiencia do paciente e um aumento no volume de pacientes desde a acreditação pela GHA. À medida em que prestadores de serviços de saúde tomarem medidas para expandir o alcance de suas marcas para todo o mundo, o setor de viagens com fins médicos se tornará cada vez mais competitivo e definido conforme as escolhas e preferencias dos consumidores. Esperamos que as empresas que buscam melhorar e diferenciar seus serviços adotem o modelo baseado em evidencias para viagens médicas que objetiva práticas de negócios sustentáveis e melhor experiencia do paciente, a qual demonstrou estar correlacionada a melhores desfechos em tratamentos e melhor desempenho financeiro".

Sobre o Programa Global de Acreditação em Saúde (GHA):

O Programa Global de Acreditação em Saúde (GHA) para Serviços de Viagens Médicas é um órgão acreditador independente que aplica padrões internacionais e normas profissionais desenvolvidas em conjunto com especialistas internacionais de ponta do setor de viagens médicas/turismo clínico, que ajudam as empresas a melhorar a experiencia do paciente e ajuda os prestadores de serviços de saúde a validar a qualidade, aumentar a visibilidade e implementar um modelo de negócio sustentável para as viagens médicas.

As empresas interessadas no Programa Global de Acreditação em Saúde podem fazer uma solicitação por meio dos seguintes canais: info@ghaccreditation.com | Tel. EUA 001.561.228.4014 | www.GlobalHealthcareAccreditation.com

Sobre a Associação para Avaliação Externa da Sociedade Internacional para a Qualidade do Cuidado em Saúde (IEEA)

A Associação para Avaliação Externa da Sociedade Internacional para a Qualidade do Cuidado em Saúde (IEEA) foi fundada pela Sociedade Internacional para a Qualidade do Cuidado em Saúde, em 2018, para prestar serviços de avaliação externa. O IEEA iniciou as operações em 2019 e presta serviços terceirizados de avaliação externa para organizações de avaliação de serviços de saúde e sociais e órgãos desenvolvedores de normas de todo o mundo. O principal programa da IEEA é o Programa de Acreditação Internacional (IAP). Para mais informações, acesse www.ieea.ch.

