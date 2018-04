Nornickel et Euronews ont présenté un projet transculturel international à l'avance de l'Universiade d'hiver 2019 à Krasnoïarsk

La session a marqué le lancement du programme numérique international « FOLLOW UP SIBERIA! ». Il s'agit d'un projet conjoint de Nornickel et Euronews, qui est mis en œuvre avec le soutien de la direction de la 29[e] Universiade d'hiver. Le programme se concentre sur le concours international en ligne qui aura lieu sur les réseaux sociaux d'avril 2018 à mars 2019. Les gagnants visiteront les régions de la Sibérie, rencontreront les habitants locaux, partageront des informations sur leur pays natal et trouveront des intérêts communs. Les meilleurs participants arriveront à Krasnoïarsk pendant l'Universiade. Il s'agit du premier projet de communication à grande échelle pour la Russie en soutien aux Jeux mondiaux universitaires.

S'exprimant à propos du projet, Niaz Samadizadeh, vice-président de la stratégie de contenu chez Euronews, a déclaré :

« Je pense que ce projet nous donne vraiment quelque chose de nouveau et de frais à présenter à nos audiences. Avant tout, l'échange transculturel avec les jeunes est un moyen fantastique de communiquer des histoires authentiques. D'une certaine façon, ce projet est un miroir de ce que nous faisons car nous suivrons les participants chaque jour pendant leur voyage à la découverte de la Sibérie. »

Les intervenants de la session étaient :

Larisa Zelkova , vice-présidente sénior des ressources humaines, de la politique sociale et des relations publiques, et membre du conseil de direction de Nornickel ;

Les participants à la session ont parlé du développement des territoires à travers l'organisation d'événements sportifs majeurs, de la participation des jeunes au monde du bénévolat et de l'importance des nouveaux médias pour l'interaction transculturelle.

Larisa Zelkova a indiqué que les organisateurs du projet le considéraient comme un schéma directeur pour de futurs événements sportifs :

« J'espère que "FOLLOW UP SIBERIA" établira une nouvelle norme pour la préparation et l'accueil des Universiades non seulement en tant que projet sportif pour les jeunes, mais aussi comme projet qui aidera les gens à apprendre à communiquer et à bâtir des relations les uns avec les autres. »

La vidéo de la session est disponible à l'adresse : https://www.youtube.com/watch?v=rVlk_RjLpW4.

SOURCE Nornickel